Oliwkowa zieleń podbija trendy i… zwiastuje wiosnę!

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-21 16:32

Cloud Dancer i Icy Blue już zdążyły rozgościć się w trendach na sezon SS 2026. Teraz do gry wchodzi… Olive Gold — wyrafinowany, mniej oczywisty niż klasyczna biel czy pastelowy błękit, coraz śmielej zaznacza swoją obecność w sezonowych paletach. Trendsetterki pokochały go w odważnej wersji mono look, ale świetnie sprawdzi się także jako dodatek – w tym ten niewidoczny dla oczu. Właśnie w bieliźnie oliwkowa zieleń nabiera szczególnej mocy i może stać się subtelnym sposobem na… „manifestowanie” wiosny. Postaw na model w odcieniu Olive Gold, który działa jak dyskretny amulet nowego sezonu. Chcesz pójść o krok dalej? Sięgnij po homewear w kolorze Green Combination i wprowadź wiosenny ton do swojej codzienności. Przedstawiamy trzy must-have’y od TRIUMPH w odcieniu, który właśnie definiuje początek SS 2026.

Triumph

i

Autor: Triumph/ Materiały prasowe

W roli głównej: ikoniczna linia Amourette! Nie bez powodu to bestseller Triumph od ponad 60 lat. W sezonie SS 2026 otrzymuje nową, ultratrendową odsłonę — Olive Gold. Brzmi jak przepis na sukces stylizacyjny? Bez żadnych wątpliwości.

Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort – to esencja tej linii, a jej znakiem rozpoznawczym są niewątpliwie koronki, nadające zmysłowości i wyrafinowania. To model dopracowany konstrukcyjnie, który pięknie modeluje sylwetkę, a przy tym daje poczucie lekkości i swobody. Charakterystyczny rysunek koronki w oliwkowej tonacji zyskuje głębię i wygląda świeżo i nowocześnie.

 Olive Gold nie kończy się na bieliźnie. Szlafrok inspirowany stylem kimono, z kwiatowo-orientalnym motywem, narzucony nonszalancko na koronkowy biustonosz zrobi efekt „wow”. Do tego spodnie o lejącej formie — płynna sylwetka, subtelna dynamika, zero wysiłku. Współczesna elegancja w wersji light.

Wieczorne wyjście? Popołudniowy koktajl na mieście? Weekendowy brunch z przyjaciółkami? A może letnia kolacja na tarasie? Wystarczy jeden odcień, by wszystkie te scenariusze nabrały charakteru — Olive Gold. Voilà!

