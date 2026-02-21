Oliwkowa zieleń podbija trendy i… zwiastuje wiosnę!

W roli głównej: ikoniczna linia Amourette! Nie bez powodu to bestseller Triumph od ponad 60 lat. W sezonie SS 2026 otrzymuje nową, ultratrendową odsłonę — Olive Gold. Brzmi jak przepis na sukces stylizacyjny? Bez żadnych wątpliwości.

Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort – to esencja tej linii, a jej znakiem rozpoznawczym są niewątpliwie koronki, nadające zmysłowości i wyrafinowania. To model dopracowany konstrukcyjnie, który pięknie modeluje sylwetkę, a przy tym daje poczucie lekkości i swobody. Charakterystyczny rysunek koronki w oliwkowej tonacji zyskuje głębię i wygląda świeżo i nowocześnie.

Olive Gold nie kończy się na bieliźnie. Szlafrok inspirowany stylem kimono, z kwiatowo-orientalnym motywem, narzucony nonszalancko na koronkowy biustonosz zrobi efekt „wow”. Do tego spodnie o lejącej formie — płynna sylwetka, subtelna dynamika, zero wysiłku. Współczesna elegancja w wersji light.

Wieczorne wyjście? Popołudniowy koktajl na mieście? Weekendowy brunch z przyjaciółkami? A może letnia kolacja na tarasie? Wystarczy jeden odcień, by wszystkie te scenariusze nabrały charakteru — Olive Gold. Voilà!

i Autor: Triumph/ Materiały prasowe

