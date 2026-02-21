Eric Dane wiedział, że odchodzi. Zostawił córkom poruszającą wiadomość

Eric Dane, znany widzom z hitowych produkcji Chirurdzy i Euforia, tuż przed śmiercią zostawił swoim córkom niezwykłe nagranie. Pożegnalny wywiad, wyemitowany dopiero po jego odejściu, stał się jednym z najbardziej poruszających momentów w świecie show-biznesu.

Na co zmarł Eric Dane? 

Aktor zmarł 19 lutego 2026 roku po ciężkiej walce ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Choroba miesiącami odbierała mu siły, lecz nie złamała jego charakteru. W ostatnim etapie życia najważniejsza była dla niego rodzina, zwłaszcza córki Billie i Georgia. To im postanowił przekazać coś, co miało przetrwać znacznie dłużej niż jakakolwiek rola czy czerwony dywan.

Eric Dane wiedział, że odchodzi. Zostawił córkom poruszającą wiadomość

Pożegnanie zostało nagrane w ramach serii Famous Last Words, dostępnej na platformie Netflix. Formuła programu zakłada publikację osobistych przesłań dopiero po śmierci bohaterów. W swoim wystąpieniu Eric Dane mówił szczerze i bez upiększeń. Przyznał, że nie był idealny i że zdarzało mu się popełniać błędy, ale zapewnił córki, że zawsze robił wszystko, co potrafił najlepiej.

Wspominał wspólne chwile i podkreślał, że radość, którą dzielili, była dla niego bezcenna. Dał im też kilka rad na przyszłość: by żyły w teraźniejszości, nie odkładały marzeń na później i potrafiły zakochać się - nie tylko w drugiej osobie, ale w pasji, w czymś, co nadaje sens codzienności.

Co Eric Dane powiedział na nagraniu?

Nie zabrakło również słów o walce. Aktor otwarcie mówił o chorobie, która powoli odbierała mu sprawność. Zaznaczył jednak, że choć ciało słabnie, duch może pozostać silny. Wyraził nadzieję, że swoim podejściem pokazał córkom, jak mierzyć się z najtrudniejszymi momentami życia - z odwagą i podniesioną głową.

Billie i Georgia, te słowa są dla was. Próbowałem. Czasami się potykałem, ale próbowałem. Ogólnie rzecz biorąc, świetnie się bawiliśmy, prawda? (...) Po pierwsze, żyjcie teraz, tu i teraz, w teraźniejszości. Jest to trudne, ale nauczyłem się tego. (…) Po drugie, zakochajcie się. Niekoniecznie w osobie, choć to też polecam. Ale zakochajcie się w czymś. Znajdźcie swoją pasję, swoją radość. Znajdźcie coś, co sprawia, że chcecie wstać rano - powiedział na nagraniu aktor.

