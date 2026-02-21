Dwulatek zmarł po przeszczepie uszkodzonego serca! Dramat wstrząsnął całym krajem

Włoska prokuratura i ministerstwo zdrowia prowadzą śledztwo w sprawie śmierci małego Domenico.

Chłopiec zmarł po przeszczepie serca, które zostało uszkodzone podczas transportu.

Nieodpowiedzialny transport i walka z czasem o drugie serce.

Jak doszło do tragedii, która wstrząsnęła całymi Włochami?

Operacja miała uratować życie. Wyszło inaczej

Przez ostatnie tygodnie historią małego Domenico żyły całe Włochy. Sprawą zajęły się zarówno prokuratura, jak i ministerstwo zdrowia, wszczynając postępowanie wyjaśniające.

Chłopiec cierpiał na ciężką wadę serca i jedyną szansą był przeszczep. Zabieg przeprowadzono w grudniu 2025 roku w szpitalu w Neapolu. Nowe serce przetransportowano z Bolzano, z północy kraju.

Błąd w transporcie i walka z czasem

Po operacji stan dziecka zaczął się pogarszać. Z czasem wyszło na jaw, że przeszczepiony organ został uszkodzony podczas transportu. Jak ustalono, przewoził go zespół bez odpowiedniego przygotowania, a serce znajdowało się w nieodpowiednim pojemniku wypełnionym suchym lodem. Osoby odpowiedzialne za transport zostały objęte śledztwem.

W połowie lutego rozpoczęto pilne poszukiwania kolejnego dawcy – zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Domenico znalazł się na szczycie listy oczekujących na przeszczep. Jego stan jednak gwałtownie się pogarszał i lekarze uznali, że ponowna operacja nie będzie możliwa.

Dzień po tym, jak matka chłopca publicznie przyznała, że straciła nadzieję, 2-latek zmarł.

