Dwulatek zmarł po przeszczepie uszkodzonego serca! Dramat wstrząsnął całym krajem

Dawid Piątkowski
PAP
2026-02-21 11:51

Całe Włochy śledziły dramat małego Domenico. Dwuletni chłopiec, który w grudniu przeszedł przeszczep serca, zmarł w szpitalu w Neapolu. Jak ustalono, organ miał zostać uszkodzony podczas transportu. Sprawa przeszczepu uszkodzonego organu wywołała falę oburzenia i doprowadziła do wszczęcia śledztwa przez prokuraturę oraz ministerstwo zdrowia.

Autor: Pixabay.com
  • Włoska prokuratura i ministerstwo zdrowia prowadzą śledztwo w sprawie śmierci małego Domenico.
  • Chłopiec zmarł po przeszczepie serca, które zostało uszkodzone podczas transportu.
  • Nieodpowiedzialny transport i walka z czasem o drugie serce.
  • Jak doszło do tragedii, która wstrząsnęła całymi Włochami?

Operacja miała uratować życie. Wyszło inaczej

Przez ostatnie tygodnie historią małego Domenico żyły całe Włochy. Sprawą zajęły się zarówno prokuratura, jak i ministerstwo zdrowia, wszczynając postępowanie wyjaśniające.

Chłopiec cierpiał na ciężką wadę serca i jedyną szansą był przeszczep. Zabieg przeprowadzono w grudniu 2025 roku w szpitalu w Neapolu. Nowe serce przetransportowano z Bolzano, z północy kraju.

Błąd w transporcie i walka z czasem

Po operacji stan dziecka zaczął się pogarszać. Z czasem wyszło na jaw, że przeszczepiony organ został uszkodzony podczas transportu. Jak ustalono, przewoził go zespół bez odpowiedniego przygotowania, a serce znajdowało się w nieodpowiednim pojemniku wypełnionym suchym lodem. Osoby odpowiedzialne za transport zostały objęte śledztwem.

W połowie lutego rozpoczęto pilne poszukiwania kolejnego dawcy – zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Domenico znalazł się na szczycie listy oczekujących na przeszczep. Jego stan jednak gwałtownie się pogarszał i lekarze uznali, że ponowna operacja nie będzie możliwa.

Dzień po tym, jak matka chłopca publicznie przyznała, że straciła nadzieję, 2-latek zmarł.

