Sekret idealnego makijażu. Niech Twoja skóra przemówi

Codzienne wyzwania mogą osłabiać barierę ochronną skóry, prowadząc do przesuszenia i dyskomfortu. Baza pod makijaż działa jak subtelna tarcza – wygładza oraz wzmacnia powierzchnię skóry, zapewniając naturalną ochronę i komfort przez cały dzień. To świadomy krok w stronę pielęgnacji, która dba o skórę od pierwszego dotyku pędzla. Oto produkty EISENBERG, dzięki którym osiągniesz perfekcyjną bazę pod każdy makijaż.

BLASK I ŚWIEŻOŚĆ SKÓRY

EISENBERG YOUTH ELIXIR to doskonała baza pod makijaż, która natychmiast przywraca skórze świeżość, rozświetlenie i wypoczęty wygląd. Dzięki ekstraktom z miłorzębu japońskiego i zielonej herbaty oraz biotechnologicznemu kompleksowi napinającemu wygładza, ujędrnia i redukuje oznaki zmęczenia, czyniąc cerę idealnie przygotowaną pod aplikację podkładu. Lekka, żelowa formuła działa jak energetyzujący zastrzyk dla skóry – rozświetla, poprawia napięcie i sprawia, że makijaż wygląda świeżo oraz promiennie przez wiele godzin. Może być stosowany samodzielnie lub dodana do podkładu, wzmacniając efekt glow i trwałość makijażu.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH ELIXIR, 489 zł/30 ml/sephora.pl

PERFEKCYJNE WYGŁADZENIE

EISENBERG INSTANT COMPLEXION PERFECTOR to wielozadaniowa baza, która natychmiast poprawia wygląd skóry, przygotowując ją na kolejne etapy makijażu. Jego aksamitna, lekka emulsja tworzy efekt „skórki brzoskwini” – wygładza powierzchnię cery, optycznie zmniejsza widoczność porów i zapewnia jednolite, pudrowe wykończenie. Formuła łączy właściwości odżywcze oleju arganowego z matującym działaniem pistacji i antyoksydacyjną mocą witaminy E, dzięki czemu nie tylko upiększa, ale również wspiera kondycję skóry. Makijaż zyskuje lepszą trwałość, a cera wygląda świeżo, gładko i naturalnie przez cały dzień.

SPRAWDŹ: EISENBERG INSTANT COMPLEXION PERFECTOR, 265 zł/30 ml/sephora.pl

PIELĘGNUJĄCY PODKŁAD

Podkład EISENEBRG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP to połączenie perfekcyjnego makijażu i świadomej pielęgnacji, które pozwala uzyskać efekt nieskazitelnej cery. Jego wyjątkowo lekka, komfortowa formuła stapia się ze skórą, tworząc wykończenie „drugiej skóry”, które wyrównuje koloryt i maskuje niedoskonałości. Wzbogacony o ekstrakt z granatu oraz odżywczy olej ze słodkich migdałów, podkład nie tylko wygładza, ale także nawilża i wspiera ochronę skóry. Dzięki trwałości do 12 godzin oraz ochronie SPF 25 zapewnia świeży, promienny wygląd przez cały dzień, jednocześnie chroniąc cerę przed czynnikami zewnętrznymi.

SPRAWDŹ: EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/sephora.pl

KOREKCJA Z NAWILŻENIEM

EISENBERG PRECISION CONCEALER to krok w makijażu, który przywraca cerze świeżość i wypoczęty wygląd. Jego płynna, lekka formuła skutecznie maskuje oznaki zmęczenia, cienie pod oczami i drobne niedoskonałości, jednocześnie pozostając niemal niewidoczna na skórze. Połączenie kojącego nagietka z Formułą Trio-Molecular® zapewnia odpowiednie krycie, nawilżenie aż do 8 godzin oraz wsparcie naturalnej równowagi skóry. Korektor stapia się z cerą, wygładza jej powierzchnię i pozwala zachować naturalny, promienny efekt – idealne dopełnienie makijażu, który wygląda świeżo i nieskazitelnie przez cały dzień.

SPRAWDŹ: EISENBERG PRECISION CONCEALER, 199 zł/5 ml/sephora.pl

OCHRONNE WYKOŃCZENIE

EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER to ostatni, kluczowy krok bazy makijażu. Jego jedwabista tekstura natychmiast matuje skórę, zachowując przy tym jej naturalny blask i świeżość. Formuła z pudrem z łodyg bambusa pochłania nadmiar sebum i redukuje błyszczenie, a kompleks rewitalizujący wspiera nawilżenie i chroni przed stresem oksydacyjnym. Puder subtelnie wygładza cerę oraz optycznie niweluje niedoskonałości, nie osadzając się w liniach ani porach. Cera staje się aksamitnie gładka, jednolita i promienna, a makijaż pozostaje perfekcyjny przez wiele godzin.

SPRAWDŹ: EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER, 355 zł/7 g/sephora.pl