Odwołaj kosmetyczkę i kup w Rossmannie za 5 zł. Aplikuj na brwi codziennie wieczorem, a będą ciemniejsze i grubsze. Przyciemnianie brwi w domu

Marzysz o ciemniejszych brwiach bez użycia henny? Poznaj proste, domowe sposoby!

Odkryj magiczną moc kawy i miodu – już jeden zabieg może przyciemnić włoski.

Sprawdź, jak orzechy włoskie i olejek rycynowy naturalnie podkreślą Twoje brwi.

Chcesz poznać szczegóły tych metod i cieszyć się pięknymi brwiami? Kliknij i dowiedz się więcej!

Wymieszaj te dwa składniki i nałóż na brwi. Już po jednym zabiegu włoski będą wyraźnie ciemniejsze

Przyciemnianie brwi naturalnymi sposobami wcale nie jest skomplikowane. Wystarczą Ci produkty, które masz w domu, a nawet nie wiesz, że w ten sposób możesz wykorzystać. Jeżeli nie chcesz używać henny, ale zależy Ci na zauważalnym i szybkim efekcie to wypróbuj sposób z miodem i kawą. W niewielkiej miseczce wymieszaj 1 łyżeczką prawdziwego miody z niewielką ilością świeżo zmielonej kawy. Gdy mieszanka będzie jednolita zanurz w niej czystą szczoteczkę do brwi i rzęs i dokładnie wczesz we włoski. Odczekaj około 15 minut (najlepiej z zamkniętymi oczami) i po tym czasie przemyj wszystko wodą. Aby włoski były czyste możesz użyć także płynu micelarnego. Kawa dzięki zawartości tanin oraz kofeiny delikatnie przyciemnia włosy. Miód z kolei działa odżywczo i regeneracyjnie.

Innym sposobem na natychmiastowe przyciemnienie brwi są łupiny z orzechów włoskich. To jedna z najpopularniejszych metod naturalnego farbowania włosów. W niewielkim garnuszku zagotuj mieszankę wody i łupin orzechów włoskich. Gdy wywar zrobi się brązowy i ostygnie namocz w nim waciki kosmetyczne i przykładaj do brwi przez 20 minut.

Naturalny sposób na przyciemnienie brwi. Włosy będą ciemniejsze i grubsze

Jeżeli zależy Ci na delikatnym i trwałym efekcie to najlepszym sposobem jest olejek rycynowy. Działa on powoli i stopniowo przyciemnia włoski. Olejek rycynowy polecany jest przede wszystkim z uwagi na właściwości regenerujące i odżywiające. Jest przy tym bardzo tani i wydajny. Kupisz go w Rossmannie dosłownie na kilka złotych. Wzmacnia on cebuli i pobudza włoski do wzrostu. Już po kilku tygodniach regularnego stosowania brwi stają się grubsze, bardziej lśniące i znacząco przyciemnione. Na czyste i suche brwi zaaplikuj olejek rycynowy i pozostaw go na całą noc. Rano zmyj resztki olejku chłodną wodą. Aby efekt był zauważalny potrzebna jest cierpliwość i regularność. Olejek rycynowy należy stosować nieprzerwanie przez 3 miesiące.