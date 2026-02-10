Odwołaj kosmetyczkę i kup w Rossmannie za 5 zł. Aplikuj na brwi codziennie wieczorem, a będą ciemniejsze i grubsze. Przyciemnianie brwi w domu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-02-10

Ciemnie brwi pięknie podkreślają oczy oraz rysy twarzy. Wiele kobiet decyduje się na farbowanie brwi za pomocą henny. Jeżeli jednak zależy Ci na bardziej naturalnych sposobie, ale chcesz zobaczyć, czy ciemniejsze brwi Ci pasują wypróbuj domowe sposoby na przyciemnianie włosków. Z artykułu poniżej dowiesz się, jak naturalnie przyciemnić brwi. Poznaj dwa sposoby, ten szybszy i ten bardziej trwały. Domowy sposób na ciemnie i grube brwi.

Przyciemnianie brwi

i

Autor: Dmytro Zinkevych/ Shutterstock
Wymieszaj te dwa składniki i nałóż na brwi. Już po jednym zabiegu włoski będą wyraźnie ciemniejsze

Przyciemnianie brwi naturalnymi sposobami wcale nie jest skomplikowane. Wystarczą Ci produkty, które masz w domu, a nawet nie wiesz, że w ten sposób możesz wykorzystać. Jeżeli nie chcesz używać henny, ale zależy Ci na zauważalnym i szybkim efekcie to wypróbuj sposób z miodem i kawą.  W niewielkiej miseczce wymieszaj 1 łyżeczką prawdziwego miody z niewielką ilością świeżo zmielonej kawy. Gdy mieszanka będzie jednolita zanurz w niej czystą szczoteczkę do brwi i rzęs i dokładnie wczesz we włoski. Odczekaj około 15 minut (najlepiej z zamkniętymi oczami) i po tym czasie przemyj wszystko wodą. Aby włoski były czyste możesz użyć także płynu micelarnego. Kawa dzięki zawartości tanin oraz kofeiny delikatnie przyciemnia włosy. Miód z kolei działa odżywczo i regeneracyjnie. 

Innym sposobem na natychmiastowe przyciemnienie brwi są łupiny z orzechów włoskich. To jedna z najpopularniejszych metod naturalnego farbowania włosów. W niewielkim garnuszku zagotuj mieszankę wody i łupin orzechów włoskich. Gdy wywar zrobi się brązowy i ostygnie namocz w nim waciki kosmetyczne i przykładaj do brwi przez 20 minut.

Naturalny sposób na przyciemnienie brwi. Włosy będą ciemniejsze i grubsze

Jeżeli zależy Ci na delikatnym i trwałym efekcie to najlepszym sposobem jest olejek rycynowy. Działa on powoli i stopniowo przyciemnia włoski. Olejek rycynowy polecany jest przede wszystkim z uwagi na właściwości regenerujące i odżywiające. Jest przy tym bardzo tani i wydajny. Kupisz go w Rossmannie dosłownie na kilka złotych. Wzmacnia on cebuli i pobudza włoski do wzrostu. Już po kilku tygodniach regularnego stosowania brwi stają się grubsze, bardziej lśniące i znacząco przyciemnione. Na czyste i suche brwi zaaplikuj olejek rycynowy i pozostaw go na całą noc. Rano zmyj resztki olejku chłodną wodą. Aby efekt był zauważalny potrzebna jest cierpliwość i regularność. Olejek rycynowy należy stosować nieprzerwanie przez 3 miesiące. 

