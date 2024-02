Mieszam z wodą i smaruję brwi. Wyglądają jak po wyjściu od kosmetyczki, a ja oszczędzam nawet 100 zł. Domowy sposób na przyciemnienie brwi

Mieszam z wodą i smaruję brwi. Wyglądają jak po wyjściu od kosmetyczki

Zadbane i odpowiednio wyregulowane brwi, kształtem dopasowane do twarzy są ramą spojrzenia. W ostatnich latach furorę robią gęste i grubsze brwi. Wiele kobiet decyduje się na makijaż permanentny lub regularnie odwiedza kosmetyczkę, gdzie wykonuje hennę brwi. Dzięki temu włoski wydają się grubsze i ciemniejsze. Jednak można zaoszczędzić na wizytach w salonie kosmetycznym, samodzielnie przyciemniając swoje brwi w domu, ale umiejętnie zachowując naturalny efekt. Jak zrobić hennę pudrową w domu? Niemal w każdej drogerii kosmetycznej dostaniesz zestaw do henny, a jego cena to 20-30 zł. Wsyp do miseczki 2 łyżeczki henny, dodaj 2 łyżki ciepłej wody i wymieszaj. Miksturę nałóż na brwi za pomocą aplikatora, nadając przy tym włoskom pożądany kształt. Po upływie 10 minut zmyj je letnią wodą. Zmywanie henny należy rozpocząć od początków brwi, dzięki czemu uzyskasz naturalny efekt przyciemnienia.

Jak dbać o brwi, aby były gęste?

Brwi warto pielęgnować w odpowiedni sposób, aby włoski były gęste i grube. W tym celu warto stosować specjalne odżywki, które są dostępne niemal w każdej drogerii. Można również udać się do apteki i kupić tam olejek rycynowy. Wystarczy nałożyć go na 20 minut na brwi i zmyć. Olejek rycynowy to naturalny sposób na wzmocnienie i odżywienie brwi.