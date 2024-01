Nakładam na rzęsy przed tuszowaniem. Wyglądają jak po laminacji za 200 zł. Są gęste i długie. „Cudo”

Nakładam na rzęsy przed tuszowaniem. Wyglądają jak po laminacji za 200 zł

Długie rzęsy są marzeniem chyba każdej kobiety. To właśnie oprawa oczu sprawia, że spojrzenie staje się wyraziste, a rysy twarzy łagodnieją. Jak się okazuje, można zapewnić sobie długie rzęsy bez wizyty u kosmetyczki i zaoszczędzić nawet 200 złotych. Sposobów na przedłużenie rzęs jest wiele - od tych, które można przeprowadzić samodzielnie w domu, czyli malowanie rzęs tuszem wydłużającym włoski, po skorzystanie z usług profesjonalnego salonu kosmetycznego. Najpopularniejszymi zabiegami na rzęsy jest botoks i lifting rzęs lub ich przedłużenie polegające na doklejaniu sztucznych włosków do naturalnych rzęs. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawił się trik, który pozwala osiągnąć efekt gęstych i długich rzęs w zaledwie kilka chwil i to bez wizyty u kosmetyczki. Na czym polega? Otóż wystarczy nałożyć odrobinę mydełka do stylizacji brwi, a następnie je wytuszować.

Sposób na długie i gęste rzęsy

Na czym polega sposób na wydłużenie i pogrubienie rzęs z zastosowaniem mydełka do brwi? - Nałóżmy więc mydełko do brwi przed maskarą. One tylko po mydełku wyglądają jak po laminacji bez koloru. No hit! (...) Czy wy to widzicie? - mówi na opublikowanym nagraniu makijażystka Martyna Bury. "Robiłam dzisiaj, no jakiś sztos" - komentuje zachwycona internautka. "Ja używam również wazeliny zamiast mydełka i też nieźle działa" - dodaje inna.