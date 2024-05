Profesjonalna terapia na zmarszczki w Twoim domu. Bruzdy wygładzona, a skóra rozświetlona

Kobiety będą błagać manicurzystki o ten lakier do paznokci. To będzie najmodniejszy manicure lata 2024. Odmładza dłonie i sprawia, że zmarszczki na rękach są wygładzone

Make up "no make up" - oni potrafią to najlepiej

Jak przeciwdziałać powstawaniu zmarszczek?

Nie da się całkowicie wyeliminować zmarszczek i zatrzymać proces ich powstawania. Można go skutecznie spowolnić. Aby jak najdłużej cieszyć się skórą bez zmarszczek warto zadbać o odpowiednią pielęgnacją, nawilżenie skóry oraz zdrowy tryb życia. Powstawaniu zmarszczek sprzyja również mechanicznie pocieranie skóry dłońmi, a nawet spanie. Eksperci rekomendują, że najzdrowszą oraz minimalizującą powstawanie zmarszczek pozycją do spania jest ta na plecach. Ale co w przypadku istniejących już zmarszczek? Czy można je wygładzić i ujędrnić skórę? są kosmetyki i składniki aktywne, które pomogą w skutecznej walce ze zmarszczkami. To między innymi retinole oraz kwasy.

Nadzwyczajny patent na zmarszczki wokół ust. Domowa maseczka za kilka złotych działa cuda

Aby wykonać domową maseczkę na zmarszczki wokół ust potrzebujesz jedynie dwóch składników. Pierwszy z nich to białko kurzego jajka, a drugi to ogórek. Biało kurzego jajka posiada właściwości zmniejszające pory oraz reguluje wydzielanie sebum. Ma także działanie antybakteryjne. Z kolei ogórek bogaty jest w potas, który pomaga nawilżyć skórę i posiada właściwości sciągające, dzięki czemu skóra staje się jędrniejsza i bardziej elastyczna. Ogórka porządnie zblenduj, powstałą w ten sposób mieszanką odciśnij przez sitko. Dodaj białko kurzego jajka. Tak przegotowaną maseczkę aplikuj na twarz na około 15 minut. Po tym czasie przemyj skórę ciepłą wodą. Maseczkę możesz stosować kilka razy w tygodniu.

Szwajcarskie zagłębie piękna i technologii

Szwajcaria jest jednym z najbardziej znanych i innowacyjnych ośrodków biotechnologicznych na świecie. Inspiracją dla powstania marki FAQ od FOREO były innowacyjne technologie opracowane właśnie tutaj. Wprowadzając zaawansowane procesy do swoich produktów, FOREO prezentując markę FAQ tworzy jedno z najważniejszych połączeń na świecie na rynku profesjonalnych urządzeń do użytku domowego. Zarówno FOREO, jak i FAQ™ Swiss mają na celu umożliwienie każdemu dostępu do technologii najwyższej jakości. Bez wychodzenia z domu.

FOREO FAQ™ 202, czyli wszystko, co warto wiedzieć o przełomowych maskach LED

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.

Przełomowy design

Ultralekki, odporny na bakterie silikon dopasowuje się do każdego kształtu i wielkości twarzy. W przeciwieństwie do innych masek LED, które emitują światło tylko w kilku określonych miejscach na skórze, maska FAQ™ rozprowadza światło równomiernie poprzez 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych. Dzięki temu lecznicze światło LED przenika przez każdy milimetr skóry. Bezprzewodowa maska FAQ™ 202, dzięki designerskiej, złotej oprawie wokół oczu, chroni je przed światłem. A jej używanie? To czysta przyjemność! Brak kabla zapewnia pełną swobodę ruchów. Nie musimy więc rezygnować ze swoich ulubionych czynności podczas zabiegu z maską FOREO FAQ™ 202!

Widoczne rezultaty już w 2 tygodnie

Udowodniono, że terapia światłem LED, dostępnym w maskach FAQ 200 skutecznie działa w odwracaniu oznak starzenia się skóry, stymulując produkcję kolagenu, zmniejszając zmarszczki i przebarwienia spowodowane słońcem oraz nadając skórze odświeżony wygląd. Może także pomóc w redukcji stanów zapalnych, co przekłada się na zdrowszy wygląd cery. Aby osiągnąć pełne rezultaty warto, stosować maskę minimum 6-12 tygodni. Natomiast już po 2 tygodniach zauważymy widoczne zmiany.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

