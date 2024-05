Make up "no make up" - oni potrafią to najlepiej

Kobiety będą błagać manicurzystki o ten lakier do paznokci. To będzie najmodniejszy manicure lata 2024. Odmładza dłonie i sprawia, że zmarszczki na rękach są wygładzone

Pixi to międzynarodowa marka selektywna, która od 25 lat tworzy naturalne kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. Pixi wierzy we wszystko, co proste, eleganckie i niewymagające wysiłku. Produkty marki są łatwe w aplikacji, nie są testowane na zwierzętach oraz nie zawierają parabenów. Są naturalne, bezpieczne i wzbogacone składnikami roślinnymi. Każdy produkt Pixi pełen jest witamin i minerałów, które wydobywają naturalne piękno kobiety i zapewniają atrakcyjny wygląd na dłużej. Poprzez swoje produkty marka stara się inspirować innych.

- Misją mojego życia jest ułatwić kobietom codzienną pielęgnację i makijaż, oferując im kosmetyki, które są łatwe i szybkie w aplikacji. Wierzę w naturalne, najlepszej jakości produkty, których można użyć na wiele sposobów. Ważne, by pomogły każdej kobiecie poczuć się pewnie i pięknie - mówi Petra Strand, założycielka marki Pixi. Znana wizażystka, przedsiębiorczyni i nagradzana projektantka produktów. Urodziła się w Szwecji. W wieku 18 lat przeprowadziła się do Londynu, aby rozpocząć karierę w branży beauty. Nie mogąc znaleźć na rynku kosmetyków, które byłyby naturalne oraz skuteczne założyła markę Pixi.

Za co pokochasz Pixi?

Kremowe tinty makijażowe to hit ostatnich miesięcy. Coraz więcej marek kosmetycznych decyduje się mieć takie produkty w swojej ofercie. Nic w tym dziwnego, tinty pozwalają kreatywność i nie posiadają jednego - słusznego sposobu aplikacji. Możemy je aplikować na powieki w formie mokrych cienie lub na skórę twarzy jako róż, bronzer czy rozświetlacz. Tego rodzaju tinty to rewelacyjne kosmetyki dla fanów minimalizmu, które idealnie wpasowują się w trendy świetlistego i "mokrego" makijażu.

PIXI Błyszczyk nawilżający +Hydra LipTreat

+Hydra LipTreat od Pixi Beauty to połączenie nawilżającej pielęgnacji i koloru. Intensywnie odżywia usta oraz nadaje im subtelny, dający się budować kolor. Usta stają się gładkie i miękkie. To innowacyjna formuła, która doskonale łączy naturę z nauką. Posiada spektrum zachwycających odcieni: od delikatnych Peach-y i Nectar, po odważne Scarlet i Poppy oraz czystą magię Clear. Dla tych, którzy szukają klasycznego akcentu, Rosette to idealny odcień różu. Niezależnie od tego, czy chcesz podkreślić swoje naturalne piękno, czy chcesz się wyróżnić, znajdziesz idealny dla siebie odcień +Hydra LipTreat.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

PIXI Rozświetlacz On-the-Glow SUPERGLOW

Nawilżający rozświetlacz w sztyfcie to doskonały sposób na łatwe uzyskanie słynnego GLOW Pixi. Pigmenty 3D zostały zaprojektowane tak, aby wydobyć naturalny blask wszystkich rodzajów skóry. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na subtelnym rozświetleniu, czy na odważnym połysku, wielofunkcyjne odcienie przypadną do gustu każdemu miłośnikowi lśniącego makijażu: PetalDew ‒ idealny, różowy blask, GildedGold ‒ blask rozświetlony złotem, NaturaLustre ‒ szampański blask, IcePearl ‒ perłowy blask.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

Pixi EyeLift Max

Ekstremalnie trwały cień w kremie o maksymalnie wygładzającej formule odpornej na ścieranie. Już pierwsze przeciągnięcie pozostawia gładką woalkę koloru, którego intensywność można stopniować, dokładając kolejne warstwy. Produkt łatwo się rozciera, pozostawiając miękki efekt na powiekach.

i Autor: Materiały prasowe Pixi

i Autor: Karolina Januszek Petra Strand