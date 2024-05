Te zawody mogą być zagrożone. Pracownicy tych stanowisk będą musieli się przekwalifikować

To już pewne. W nadchodzących latach rynek pracy zmieni się o 180 stopni. Wszystko za sprawą rozwoju technologii i nowoczesnych innowacji. Nic nie wskazuje na to, abyśmy przestali wykorzystywać chociażby sztuczną inteligencję. Ma to swoje plusy, ale również niesie ze sobą potężne zagrożenia. Chodzi m.in. o rynek pracy. Oznacza to, że prawdopodobnie tysiące osób stanie przed trudną decyzją przekwalifikowania się na inny zawód. Które stanowiska są więc najbardziej zagrożone? W galerii ze zdjęciami znajdziesz całą listę.

Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata Pytanie 1 z 10 1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy? Wtorek Niedziela Sobota Dalej