Praca dla każdego. Oferują stabilne zatrudnienie i trzynastki! Lista benefitów nie ma końca

Warszawa. Poszukują kandydatów do służby. Oferują mnóstwo dodatków i dofinansowania

Na stronie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pojawiło się ogłoszenie o trwającej rekrutacji kandydatów do służby. Wolnych miejsc jest 150, a chętnych mnóstwo. Wystarczy, że jesteś osobą pełnoletnią, niekaraną, posiadasz polskie obywatelstwo i co najmniej średnie wykształcenie. Jeżeli chcesz rozpocząć służbę w ich szeregach, to twoja szansa!

Oferują stabilne zatrudnienie i możliwość doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. Gwarantują również szerokie perspektywy rozwoju, a także szansę wyboru specjalizacji w wielu dziedzinach, między innymi jako ekspert do spraw fałszerstw dokumentów, specjalista do spraw migracji, kontroler ruchu granicznego, pirotechnik bądź funkcjonariusz w zespole interwencji specjalnych, technik kryminalistyczny czy też przewodnik psa służbowego.

Lista benefitów nie ma końca! Jeżeli zaczęlibyście pracę w Straży Granicznej możecie liczyć na prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody jubileuszowe i motywacyjne, ale również dodatki graniczne i/lub dodatek stołeczny, jeżeli będziecie pracować na terenie Warszawy.

To jednak nie wszystko! Możecie liczyć również na dodatkowe zastrzyki finansowe w postaci dodatku na remont mieszkania lub brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania czy nawet zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. Możecie być pewni, że dostaniecie również mundurówkę oraz trzynastą pensję, ale również dofinansowanie do wypoczynku.

Więcej informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym, rekrutacji i obowiązkowych dokumentach przeczytacie na stronie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.