Lotnisko Warszawa-Radom świętuje jubileusz. Dokąd można polecieć w tym roku?

Lotnisko Warszawa-Radom świętuje pierwsze urodziny. Dokąd można polecieć w tym roku?

W sobotę, 27 kwietnia lotnisko Warszawa-Radom świętuje pierwsze urodziny. Przez dwanaście miesięcy port lotniczy położony 3 km od centrum Radomia obsłużył ponad 130 tysięcy pasażerów. W trakcie pierwszego roku działalności z lotniska korzystało czterech przewoźników: LOT, Enter Air, Wizz Air i Skyline Express, a port obsługiwał zarówno loty rejsowe, jak i czarterowe. W siatce połączeń znalazło się łącznie osiem kierunków: Rzym, Paryż, Preweza, Tirana, Warna, Antalya, Szarm el-Szejk i Larnaka.

W nadchodzącym sezonie wakacyjnym planowana jest rozbudowa siatki połączeń. Pojawią się nowe destynacje, tym połączenie do coraz modniejszej wśród turystów Macedonii Północnej.

- Współpracę z Lotniskiej Warszawa-Radom utrzymuje LOT Polish Airlines, który w tym sezonie na pokładzie swoich samolotów zabierze pasażerów do: Rzymu, Tirany, Ochrydy i Prewezy. Wizz Air nieprzerwanie od grudnia 2023 operuje do Larnaki na Cyprze i utrzyma rejsy też w lecie. W ofercie biur podróży na wakacje znajdują się wycieczki z wylotem z Radomia do: Antalyi, Tirany i Podgoricy - informuje Lotnisko Warszawa-Radom. Poniżej dalsza część artykułu.

Lotnisko w Radomiu

Port lotniczy w Radomiu może obsłużyć do 3 milionów pasażerów rocznie, a po ewentualnej rozbudowie nawet 6 milionów! - Terminal ma powierzchnię ponad 30 tys. mkw., czyli tyle co cztery pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej. Szybką obsługę gwarantuje 31 stanowisk odprawy (check-in), 9 bramek wylotowych, 6 stanowisk kontroli paszportowej, 3 linie kontroli bezpieczeństwa oraz 2 karuzele odbioru bagażu - czytamy na stronie radomskiego lotniska. Koszt budowy lotniska w Radomiu to 800 milionów złotych.

