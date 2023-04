Wielkie otwarcie lotniska Warszawa-Radom. Dokąd polecimy z ultranowoczesnego portu?

Wielkie otwarcie lotniska Warszawa-Radom

Lotnisko Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku położone jest 3 km od centrum Radomia. Otwarcie nowego, ultranowoczesnego portu, śmiało można określić mianem lotniczego wydarzenia roku. W czwartek, 27 kwietnia, lotnisko Warszawa-Radom obsłuży pierwszy samolot z pasażerami.

Co ciekawe, port może obsłużyć do 3 milionów pasażerów rocznie, a po ewentualnej rozbudowie nawet 6 milionów! „Terminal ma powierzchnię ponad 30 tys. mkw., czyli tyle co cztery pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej. Szybką obsługę gwarantuje 31 stanowisk odprawy (check-in), 9 bramek wylotowych, 6 stanowisk kontroli paszportowej, 3 linie kontroli bezpieczeństwa oraz 2 karuzele odbioru bagażu” - czytamy na stronie radomskiego lotniska.

Dokąd polecimy z ultranowoczesnego portu w Radomiu?

Z ultranowoczesnego lotniska Warszawa-Radom odbywać się będą nie tylko regularne rejsy, ale również turystyczne loty czarterowe.

Loty regularne obsługiwane będą przez PLL LOT. Pasażerowie będą mogli polecieć do: Francji (Paryż), Grecji (Preveza), Włoch (Rzym), Albanii (Tirana) i Bułgarii (Warna).

Oto harmonogram lotów z lotniska Warszawa-Radom:

Paryż - wtorek, piątek, niedziela godz. wylotu 19:50 (czas lotu: 2h 30min)

Preveza - piątek godz. wylotu 7:00 (czas lotu: 2h 20min)

Rzym - wtorek, piątek, niedziela godz. wylotu 13:30 (w niedzielę 13:20) (czas lotu: 2h 10min)

Tirana - niedziela godz. wylotu 7:50 (czas lotu: 1h 50min)

Warna - wtorek godz. wylotu 7:30 (czas lotu: 2h 10min)

Z kolei korzystając z oferty lotów czarterowych, można będzie wybrać się w podróż do: Turcji (Antalya), Bułgarii (Burgas i Warna), Tunezji (Dżerba), Gruzji (Monastyr) i Albanii (Tirana).