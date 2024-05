Katastrofa budowlana, ściana runęła podczas rozbiórki. Są ranni, w tym dzieci

Wielkie zmiany na grobie syna Sylwii Peretti. Niewiarygodne, co się stało z pomnikiem Patryka

RMF FM poinformował w środę (1 maja) o katastrofie budowlanej w Dębnie (powiat brzeski). Według strażaków, do zdarzenia doszło podczas rozbiórki dachu budynku gospodarczego, kiedy to zawaliła się ściana szczytowa. Cztery osoby zostały ranne, to dwie kobiety i dwoje dzieci w wieku 7 i 10 lat. Nieznany jest ich obecny stan. Pracujące na miejscu służby zabezpieczyły miejsce katastrofy. Na miejscu tego niebezpiecznego zdarzenia jest straż pożarna, policja oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Źródło: RMF FM