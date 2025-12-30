Nowy zakaz dla kierowców już od 1 stycznia 2026 roku. Dotyczy właścicieli tych aut

Zakaz od 1 stycznia 2026 roku. Czy Twój samochód będzie mógł wjechać do Krakowa? Sprawdź zanim dostaniesz mandat

Wielu kierowców wciąż nie wie, czy ich pojazdy spełniają nowe normy. Urzędnicy zapewniają, że większość aut poruszających się po Krakowie jest nowsza niż wymagane roczniki, jednak statystyki pokazują, że problem może dotyczyć nawet kilkudziesięciu tysięcy pojazdów. Warto sprawdzić rok produkcji swojego samochodu i jego normę Euro, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Informacje te można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub na stronie internetowej producenta.

Dodatkowo, dla mieszkańców Krakowa, którzy płacą podatki w mieście, przewidziano pewne ulgi. Jeśli jesteś mieszkańcem i kupiłeś samochód przed 1 marca 2023 roku, będziesz zwolniony z wymagań SCT do 30 czerwca 2026 roku. To daje nieco więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, ale nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia swojego pojazdu.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie: Kto wjedzie do SCT bez obaw?

Istnieją pewne grupy pojazdów, które będą zwolnione z ograniczeń SCT. Należą do nich m.in.:

pojazdy służb ratunkowych,

autobusy miejskie,

taksówki,

pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne

pojazdy zabytkowe.

Również motocykle i motorowery nie będą objęte zakazem wjazdu. Warto zaznaczyć, że system kontroli będzie bazował na danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), co oznacza, że nie będzie potrzeby naklejania specjalnych plakietek.

Mimo zapewnień władz o gotowości miasta do wprowadzenia SCT, wciąż pojawiają się głosy krytyki. Mieszkańcy obawiają się wzrostu kosztów życia, spadku wartości starszych samochodów oraz utrudnień w codziennym funkcjonowaniu. Czy Kraków jest naprawdę gotowy na tak radykalne zmiany? Odpowiedź poznamy już niebawem.

Co to jest Strefa Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu to obszar, do którego wjazd mają wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. W Krakowie SCT obejmie całe miasto, co jest ewenementem na skalę europejską. Oznacza to, że każdy, kto wjeżdża do Krakowa lub porusza się po nim samochodem, będzie musiał sprawdzić, czy jego pojazd spełnia nowe wymogi.

Pierwszy etap wprowadzania SCT nastąpi 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia do strefy nie wjadą samochody benzynowe starsze niż z 1992 roku (norma Euro 1) oraz diesle starsze niż z 1996 roku (norma Euro 2). To dopiero początek, bo od 1 lipca 2026 roku wymagania będą jeszcze bardziej restrykcyjne. Wówczas do Krakowa nie wjadą auta benzynowe z normą niższą niż Euro 3 (wyprodukowane przed 2000 rokiem) oraz diesle z normą niższą niż Euro 5 (wyprodukowane przed 2010 rokiem).