Niezwykły pokaz na Wawelu! Zamek Królewski zamieni się w scenę. Znamy szczegóły "Blasku historii"

Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-12-30 15:16

Niezwykły spektakl światła i dźwięku na Zamku Królewskim na Wawelu przyciąga tłumy! Dziedziniec arkadowy po zmroku zamienia się w arenę multimedialnego widowiska, które zapiera dech w piersiach. Mapping zatytułowany „Blask historii” to wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak mury królewskiej rezydencji ożywają, opowiadając historię Polski oraz samego zamku. Organizatorzy przygotowali prawdziwą ucztę dla zmysłów, łącząc spektakularne efekty wizualne z poruszającą muzyką.

  • Na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu odbywa się multimedialny spektakl świetlny "Blask historii", opowiadający o dziejach zamku i Polski.
  • Mapping można obejrzeć 30 grudnia w godzinach 17:00-22:00, a także w dniach od 1 do 6 stycznia.
  • Wstęp na wydarzenie, które wykorzystuje efekty świetlne i dźwiękowe, jest bezpłatny.

Darmowy mapping na Wawelu. Znamy daty i godziny

Niesamowity spektakl świetlny na Zamku Królewskim na Wawelu! Jeszcze dziś (30 grudnia) na dziedzińcu arkadowym w godzinach od 17.00 do 22.00 rozbłyśnie mapping opowiadający historię Zamku Królewskiego i Polski, zamieniając zabytek w scenę pełną światła i efektów specjalnych. Wstęp na mapping jest bezpłatny. Ci, którzy dziś nie dadzą rady wziąć udziału w wydarzeniu będą mieli jeszcze szansę od 1 stycznia do 6 stycznia.

Multimedialny spektakl robi wrażenie. Oprócz efektów świetlnych zastosowano także dźwiękowe. Dzięki temu wyświetlone obrazy na długo pozostają w pamięci. Mapping nosi nazwę " Blask historii" i przypomina o bogactwie zbiorów i przestrzeni zamkowych od zbrojowni przez tajemnice Międzymurza, po dzieła sztuki i postacie związane z królewskimi komnatami.

7 zdjęć
WAWEL