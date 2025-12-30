Niezwykły pokaz na Wawelu! Zamek Królewski zamieni się w scenę. Znamy szczegóły "Blasku historii"

Na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu odbywa się multimedialny spektakl świetlny "Blask historii", opowiadający o dziejach zamku i Polski.

Mapping można obejrzeć 30 grudnia w godzinach 17:00-22:00, a także w dniach od 1 do 6 stycznia.

Wstęp na wydarzenie, które wykorzystuje efekty świetlne i dźwiękowe, jest bezpłatny.

Darmowy mapping na Wawelu. Znamy daty i godziny

Niesamowity spektakl świetlny na Zamku Królewskim na Wawelu! Jeszcze dziś (30 grudnia) na dziedzińcu arkadowym w godzinach od 17.00 do 22.00 rozbłyśnie mapping opowiadający historię Zamku Królewskiego i Polski, zamieniając zabytek w scenę pełną światła i efektów specjalnych. Wstęp na mapping jest bezpłatny. Ci, którzy dziś nie dadzą rady wziąć udziału w wydarzeniu będą mieli jeszcze szansę od 1 stycznia do 6 stycznia.

Multimedialny spektakl robi wrażenie. Oprócz efektów świetlnych zastosowano także dźwiękowe. Dzięki temu wyświetlone obrazy na długo pozostają w pamięci. Mapping nosi nazwę " Blask historii" i przypomina o bogactwie zbiorów i przestrzeni zamkowych od zbrojowni przez tajemnice Międzymurza, po dzieła sztuki i postacie związane z królewskimi komnatami.