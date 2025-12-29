Musisz to zobaczyć! Wyjątkowa żywa szopka w Krakowie przyciąga tłumy

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-12-29 14:06

Żywa szopka stanęła w Krakowie i jest do zobaczenia codziennie aż do 6 stycznia 2026 roku! To już V edycja żywej szopki przy ulicy Bociana 8, a w niej kucyki, alpaki, króliki i owieczki. Co ciekawe, do zagrody ze zwierzętami można wejść i spędzić kilka chwil w ich towarzystwie, a nawet je nakarmić.

  • W Krakowie przy ul. Bociana 8 stanęła żywa szopka, którą można oglądać codziennie do 6 stycznia 2026 roku w godzinach 11:00-20:00.
  • Wśród zwierząt znajdują się m.in. alpaki, kucyki i lamy. Do zagrody można wejść, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
  • Wydarzeniu towarzyszą koncerty kolęd (1-4 stycznia oraz 6 stycznia) i zbiórka charytatywna na rzecz fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Żywa szopka w Krakowie jest już otwarta! Wejście za darmo, a w środku czeka nie lada gratka dla najmłodszych

Osiołek, trzy sympatyczne lamy, koza i króliki – to mieszkańcy żywej szopki, którą można oglądać codziennie od godziny 11.00 do godziny 20.00 w Krakowie przy ulicy Bociana 8. Organizatorem wydarzenia jest restauracja Sekret Smaku, a wejście do zagrody jest darmowe. Można przy okazji wspomóc fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko" wrzucając swój datek do specjalnie przygotowanej puszki.

To nie wszystko! 1, 2, 3 i 4 stycznia o godzinie 15.00 przy szopce odbędą się koncerty kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego Lady Fama Show. Z kolei 6 stycznia, ostatniego dnia żywej szopki, organizatorzy zapraszają na koncert finałowy w udziałem Lidii Jazgar, Łukasza Lecha, Tomasza Jarosza, Anny Sokołowskiej Alabrudzińskiej, Anny Dijuk–Bujok, Mateusza Mijala oraz orkiestry pod dyr. Macieja Niecia. Gościem specjalnym będzie ks. bp. Antoni Długosz. – Kolędujemy dla podopiecznych fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko" – przypominają organizatorzy.

6 zdjęć
Żywa szopka w Krakowie przy ul. Bociana
ZWIERZĘTA
SZOPKA