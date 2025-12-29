Musisz to zobaczyć! Wyjątkowa żywa szopka w Krakowie przyciąga tłumy

W Krakowie przy ul. Bociana 8 stanęła żywa szopka, którą można oglądać codziennie do 6 stycznia 2026 roku w godzinach 11:00-20:00.

Wśród zwierząt znajdują się m.in. alpaki, kucyki i lamy. Do zagrody można wejść, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wydarzeniu towarzyszą koncerty kolęd (1-4 stycznia oraz 6 stycznia) i zbiórka charytatywna na rzecz fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Żywa szopka w Krakowie jest już otwarta! Wejście za darmo, a w środku czeka nie lada gratka dla najmłodszych

Osiołek, trzy sympatyczne lamy, koza i króliki – to mieszkańcy żywej szopki, którą można oglądać codziennie od godziny 11.00 do godziny 20.00 w Krakowie przy ulicy Bociana 8. Organizatorem wydarzenia jest restauracja Sekret Smaku, a wejście do zagrody jest darmowe. Można przy okazji wspomóc fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko" wrzucając swój datek do specjalnie przygotowanej puszki.

To nie wszystko! 1, 2, 3 i 4 stycznia o godzinie 15.00 przy szopce odbędą się koncerty kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego Lady Fama Show. Z kolei 6 stycznia, ostatniego dnia żywej szopki, organizatorzy zapraszają na koncert finałowy w udziałem Lidii Jazgar, Łukasza Lecha, Tomasza Jarosza, Anny Sokołowskiej Alabrudzińskiej, Anny Dijuk–Bujok, Mateusza Mijala oraz orkiestry pod dyr. Macieja Niecia. Gościem specjalnym będzie ks. bp. Antoni Długosz. – Kolędujemy dla podopiecznych fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko" – przypominają organizatorzy.