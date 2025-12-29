W krakowskiej Nowej Hucie planowana jest budowa parku tematyczno-historycznego. Szacowana wartość inwestycji to ponad 1,5 mld zł.

Projekt ma być całoroczną atrakcją turystyczną poświęconą historii i dziedzictwu Polski, która stworzy około 650 miejsc pracy i zrewitalizuje tereny pohutnicze.

W Nowej Hucie rozważana jest również lokalizacja nowoczesnej giełdy rolno-spożywczej, która umożliwiłaby rolnikom z Małopolski bezpośrednią sprzedaż produktów.

Nowy park rozrywki w Krakowie. Tajemniczy inwestor wyłoży ponad 1,5 miliarda złotych

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zastępca prezydenta Krakowa prof. Stanisław Mazur stwierdził, że główną osią parku nie będą atrakcje generujące adrenalinę, lecz historia Polski. Park tematyczno-historyczny ma opowiadać o dziedzictwie kulturowym naszego kraju poprzez spektakularne widowiska i tematyczne ścieżki. Do prezentacji zostaną wykorzystane najbardziej zaawansowane technologie, w tym wielkoformatowe ekrany i pokazy laserowe. - Nie ma w Europie odpowiednika planowanej w Nowej Hucie inwestycji – ocenił prof. Mazur.

Wartość inwestycji jest szacowana na ponad półtora miliarda złotych, co czyni ją jednym z największych tego typu przedsięwzięć w tej części kontynentu. Nowy obiekt ma przyciągać turystów przez cały rok, a mieszkańcom Krakowa zapewnić nową, atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Na tym etapie władze samorządowe nie chcą zdradzać nazwy inwestora, który będzie odpowiadał za budowę nowego parku rozrywki.

Nowa Huta zyska nie tylko park rozrywki. W planach jest też nowoczesna giełda rolna

Budowa gigantycznego parku to nie jedyny ambitny plan dla tej części Krakowa. Władze miasta rozważają również zlokalizowanie w Nowej Hucie nowoczesnej giełdy rolno-spożywczej. Byłaby to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na zdrową i świeżą żywność pochodzącą z lokalnych upraw.

Taka giełda miałaby dwojakie korzyści. Z jednej strony, ograniczyłaby uciążliwości logistyczne związane z transportem żywności z odległych regionów Polski. Z drugiej, stanowiłaby ogromne wsparcie dla rolników, głównie z Małopolski, którzy zyskaliby możliwość bezpośredniej sprzedaży swoich produktów konsumentom. Stworzenie takiego miejsca wpisuje się w strategię rozwoju wschodniej części Krakowa, która ma stać się nie tylko centrum nowoczesnej rozrywki i kultury, ale również ważnym punktem na mapie lokalnego handlu i zdrowego stylu życia.

TOP 10 parków rozrywki w Małopolsce według AI