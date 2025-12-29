Gigantyczna inwestycja w Krakowie. Tajemniczy inwestor zbuduje park rozrywki. 650 miejsc pracy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-29 9:28

Władze Krakowa zapowiadają budowę ogromnego parku tematycznego, którego koszt szacowany jest na kwotę ponad 1,5 miliarda złotych. Z wywiadu prof. Stanisława Mazura dla "Gazety Wyborczej" wynika jednak, że nie będzie to park adrenalinowy z rollercoasterami. Zamiast tego, na terenie określanym jako Błonia 2.0 powstanie miejsce poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu Polski. Inwestycja ma stworzyć około 650 nowych miejsc pracy i stać się całoroczną atrakcją turystyczną.

Gigantyczna inwestycja w Krakowie. Tajemniczy inwestor zbuduje park rozrywki

i

Autor: Pexels/ Pixabay.com
  • W krakowskiej Nowej Hucie planowana jest budowa parku tematyczno-historycznego. Szacowana wartość inwestycji to ponad 1,5 mld zł.
  • Projekt ma być całoroczną atrakcją turystyczną poświęconą historii i dziedzictwu Polski, która stworzy około 650 miejsc pracy i zrewitalizuje tereny pohutnicze.
  • W Nowej Hucie rozważana jest również lokalizacja nowoczesnej giełdy rolno-spożywczej, która umożliwiłaby rolnikom z Małopolski bezpośrednią sprzedaż produktów.

Nowy park rozrywki w Krakowie. Tajemniczy inwestor wyłoży ponad 1,5 miliarda złotych

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zastępca prezydenta Krakowa prof. Stanisław Mazur stwierdził, że główną osią parku nie będą atrakcje generujące adrenalinę, lecz historia Polski. Park tematyczno-historyczny ma opowiadać o dziedzictwie kulturowym naszego kraju poprzez spektakularne widowiska i tematyczne ścieżki. Do prezentacji zostaną wykorzystane najbardziej zaawansowane technologie, w tym wielkoformatowe ekrany i pokazy laserowe. - Nie ma w Europie odpowiednika planowanej w Nowej Hucie inwestycji – ocenił prof. Mazur. 

Wartość inwestycji jest szacowana na ponad półtora miliarda złotych, co czyni ją jednym z największych tego typu przedsięwzięć w tej części kontynentu. Nowy obiekt ma przyciągać turystów przez cały rok, a mieszkańcom Krakowa zapewnić nową, atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Na tym etapie władze samorządowe nie chcą zdradzać nazwy inwestora, który będzie odpowiadał za budowę nowego parku rozrywki.

Polecany artykuł:

Lodowiska w Krakowie już otwarte. Sprawdź ceny i lokalizacje na ferie świąteczne

Nowa Huta zyska nie tylko park rozrywki. W planach jest też nowoczesna giełda rolna

Budowa gigantycznego parku to nie jedyny ambitny plan dla tej części Krakowa. Władze miasta rozważają również zlokalizowanie w Nowej Hucie nowoczesnej giełdy rolno-spożywczej. Byłaby to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na zdrową i świeżą żywność pochodzącą z lokalnych upraw.

Taka giełda miałaby dwojakie korzyści. Z jednej strony, ograniczyłaby uciążliwości logistyczne związane z transportem żywności z odległych regionów Polski. Z drugiej, stanowiłaby ogromne wsparcie dla rolników, głównie z Małopolski, którzy zyskaliby możliwość bezpośredniej sprzedaży swoich produktów konsumentom. Stworzenie takiego miejsca wpisuje się w strategię rozwoju wschodniej części Krakowa, która ma stać się nie tylko centrum nowoczesnej rozrywki i kultury, ale również ważnym punktem na mapie lokalnego handlu i zdrowego stylu życia.

TOP 10 parków rozrywki w Małopolsce według AI

Energylandia
10 zdjęć
Super Express Google News
Żywa szopka w Krakowie przy ul. Bociana
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Stanisław Mazur
NOWA HUTA
PARK ROZRYWKI