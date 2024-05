Maciej Wąsik uczcił urodziny żony. Ale jej sprawił komplement!

Maciej Wąsik sporo przeszedł w 2024 roku. Chyba każdy pamięta, jak został aresztowany, a w efekcie trafił do więzienia. Przez ten czas mógł cały czas liczyć na wsparcie swojej żony, Romy Wąsik. Razem z żoną drugiego skazanego polityka, Mariusza Kamińskiego, występowała w mediach, brała udział w manifestacjach i rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. Cały czas stała murem za swoim mężem.

30 kwietnia Roma Wąsik świętowała 46. urodziny. Z tej okazji Maciej Wąsik umieścił ich wspólne zdjęcie tle zielonych drzewek i sprawił jej komplement.

- Dziś są dwudzieste pierwsze urodziny mojej Kochanej Żony - Romy!Dzielna dziewczyna! - czytamy.

Część internautów złożyła życzenia, inni zaczęli wspominać jedną z wypowiedzi Romy Wąsik w jednym z wywiadów. "Tylko z termostatem jej nie wyszło… Taka dzielna"; "A czy nauczyłeś ją obsługiwać termostat? Bo to tak nie przystaje dzielnej dziewczynie, żeby nie umiała sprzętu domowego obsługiwać"; "Termostatu nie umie obsłużyć i ma męża, co różaniec przed Radiem Maryja klepie. Prawie mi jej szkoda" - czytamy.

Chodzi o jej wypowiedź w Telewizji Republika, gdy opowiadała o swoim mężu i tym, jak jego areszt wpłynął na jej życie. - Myślę, w domu jest za zimno. Powinnam zrobić cieplej, ale jak ja mam to zrobić? To zawsze robił on. Wie pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - mówiła wówczas.

Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska Danuta Wałęsa Dalej

Express Biedrzyckiej - Tomasz ŻÓŁCIAK, Jacek ŻAKOWSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.