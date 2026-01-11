Wnuczki premiera na sankach pod specjalnym nadzorem [ZDJĘCIA]

Rodzinna wyprawa pod okiem SOP

Świeży śnieg, który pokrył ulice i chodniki Sopotu, stał się idealną okazją do zorganizowania dzieciom zimowej wyprawy. Katarzyna Tusk z rodziną wyglądali jak każda radosna rodzina korzystająca z uroków zimowego dnia. Mimo to dało się zauważyć, że wnuczki Donalda Tuska były pod stałym nadzorem SOP. To pokazuje, że służba poważnie traktuje ochronę rodziny premiera — zwłaszcza po wpadce z września ubiegłego roku, kiedy spod domu szefa rządu skradziono Lexusa należącego do jego żony. Samochód udało się odzyskać, ale prokuratura wciąż bada, czy ochrona działała wtedy prawidłowo.

Przypominamy, że do kradzieży doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Luksusowy Lexus RX 450h, którym na co dzień jeździ żona premiera Małgorzata Tusk, zaparkowany był przed ich sopocką rezydencją. Mimo całodobowej obecności Służby Ochrony Państwa złodziej zdołał włamać się do pojazdu, przełamać zabezpieczenia i odjechać. Już po kilku godzinach pomorscy policjanci odnaleźli auto na jednym z parkingów w Gdańsku – miało już zmienione tablice rejestracyjne.

Odzyskane auto żony premiera

Sprawcą okazał się 41-letni mieszkaniec Sopotu, Łukasz W. Mężczyzna został zatrzymany 13 września o świcie na lotnisku w Gdańsku, w ostatniej chwili przed planowanym wylotem do Bułgarii. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie, a prokuratura nie wyklucza sprawdzania tropu ewentualnego udziału obcych służb.

Incydent wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Służbie Ochrony Państwa. Premier Tusk miał być bardzo zdenerwowany faktem, że auto zniknęło sprzed chronionego domu. W efekcie zwolnieni ze stanowisk zostali dyrektor i wicedyrektor zarządu ochrony premiera. Szef SOP, gen. bryg. Radosław Jaworski, trafił na przymusowy półroczny urlop (potem przedłużony). Po aferze całą najbliższą rodzinę Donalda Tuska – w tym córkę Katarzynę i wnuczki – objęto pełną, całodobową ochroną SOP.

