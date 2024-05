Próba podpalenia Synagogi Nożyków. Policja zatrzymała podejrzanego

Oto najdroższe toalety w Warszawie. Zdjęcia nie oddają smrodu, jaki w nich panuje. My za to musimy płacić!

Mroczek przekazał również, że komunikat w sprawie zatrzymania wyda policja. Do próby podpalenia Synagogi Nożyków w Warszawie doszło w nocy z wtorku na środę (30 kwietnia/1 maja). O sprawie została poinformowana policja, która prowadzi czynności w celu ustalenia sprawcy. Z relacji ambasadora Izraela w Polsce wynika, że w kierunku synagogi ktoś rzucił tzw. koktajlem Mołotowa. Zdarzenie potępili m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MSZ Radosław Sikorski, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz ambasadorzy Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie poinformowała w mediach społecznościowych, że policjanci przy współpracy z ABW zatrzymali 16-letniego mężczyznę, obywatela Polski. Ma on związek ze zdarzeniem, do którego doszło na terenie synagogi przy ul. Twardej w Warszawie. Synagoga Nożyków przy ul. Twardej 6 to jedyna zachowana i działająca przedwojenna warszawska synagoga. Od 2008 r. budynek przechodzi remonty, m.in. wymieniono krycie dachu oraz naprawiono uszkodzoną konstrukcję drewnianą.

