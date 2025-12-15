Mieszkanka dziękuje policjantom! „Odzyskałam poczucie bezpieczeństwa”

- Mieszkanka Piaseczna podziękowała policjantom za profesjonalną interwencję.
- Sierż. Norbert Duraj i st. post. Marcel Leśniewski pomogli kobiecie odzyskać poczucie bezpieczeństwa.
- Ich działanie zostało docenione w liście zaadresowanym do Komendanta Powiatowego Policji.
- Jakie szczegóły interwencji sprawiły, że mieszkanka Piaseczna ponownie poczuła się bezpiecznie?
Policjanci bohaterami dla mieszkanki Piaseczna
Pod koniec listopada sierż. Norbert Duraj i st. post. Marcel Leśniewski przeprowadzili interwencję, która, jak podkreśliła w swoim liście mieszkanka powiatu piaseczyńskiego, została wykonana z pełnym profesjonalizmem, spokojem i konsekwencją.
− Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, kobieta ponownie poczuła się bezpiecznie, a trudna sytuacja została rozwiązana w sposób zdecydowany i zgodny z obowiązującymi procedurami − czytamy w komunikacie KPP Piaseczno.
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie dziękuje za zaufanie
W swoim podziękowaniu skierowanym do Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie insp. Wojciecha Turka, mieszkanka wyraziła wdzięczność za empatię oraz rzeczowe podejście, które pozwoliło jej odzyskać spokój. Te podziękowania są dowodem zaufania mieszkańców do działań policjantów i potwierdzeniem, że codzienna służba przynosi efekty.
− Choć funkcjonariusze nigdy nie oczekują wdzięczności za wykonywaną pracę, takie słowa uznania są bez wątpienia miłe i stanowią dodatkową motywację do dalszej służby na rzecz mieszkańców powiatu piaseczyńskiego − dodaje podkom. Magdalena Gąsowska.
Funkcjonariusze z Piaseczna każdego dnia udowadniają, że ich praca to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim służba na rzecz społeczeństwa. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi, mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mogą czuć się bezpieczniej.