Mieszkanka dziękuje policjantom! „Odzyskałam poczucie bezpieczeństwa”

Mieszkanka Piaseczna podziękowała policjantom za profesjonalną interwencję.

Sierż. Norbert Duraj i st. post. Marcel Leśniewski pomogli kobiecie odzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Ich działanie zostało docenione w liście zaadresowanym do Komendanta Powiatowego Policji.

Jakie szczegóły interwencji sprawiły, że mieszkanka Piaseczna ponownie poczuła się bezpiecznie?

Policjanci bohaterami dla mieszkanki Piaseczna

Pod koniec listopada sierż. Norbert Duraj i st. post. Marcel Leśniewski przeprowadzili interwencję, która, jak podkreśliła w swoim liście mieszkanka powiatu piaseczyńskiego, została wykonana z pełnym profesjonalizmem, spokojem i konsekwencją.

− Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, kobieta ponownie poczuła się bezpiecznie, a trudna sytuacja została rozwiązana w sposób zdecydowany i zgodny z obowiązującymi procedurami − czytamy w komunikacie KPP Piaseczno.

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie dziękuje za zaufanie

W swoim podziękowaniu skierowanym do Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie insp. Wojciecha Turka, mieszkanka wyraziła wdzięczność za empatię oraz rzeczowe podejście, które pozwoliło jej odzyskać spokój. Te podziękowania są dowodem zaufania mieszkańców do działań policjantów i potwierdzeniem, że codzienna służba przynosi efekty.

− Choć funkcjonariusze nigdy nie oczekują wdzięczności za wykonywaną pracę, takie słowa uznania są bez wątpienia miłe i stanowią dodatkową motywację do dalszej służby na rzecz mieszkańców powiatu piaseczyńskiego − dodaje podkom. Magdalena Gąsowska.

Funkcjonariusze z Piaseczna każdego dnia udowadniają, że ich praca to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim służba na rzecz społeczeństwa. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi, mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mogą czuć się bezpieczniej.

i Autor: KPP w Piasecznie/ Materiały prasowe