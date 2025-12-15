Amelka ma 9 lat i marzy o operacji nóżek. Dziewczynka prosi o świąteczny cud

Amelka Chybowska (9 l.) ze wsi Borki Paduchy (woj. mazowieckie) urodziła się w 2016 roku z zespołem wad wrodzonych narządu ruchu. W łonie mamy Weroniki Chybowskiej (31 l.) nie wykształciły się kości piszczelowe obu nóżek, oraz kości w prawej rączce, z brakiem czterech paluszków. Taka przypadłość zdarza się raz na milion urodzeń.

− Po urodzeniu córeczki skierowano nas na konsultację do Szpitala Klinicznego w Otwocku. Tam dowiedzieliśmy się, że leczenie braku kości piszczelowych jest niemożliwe − mówi pani Weronika mama Amelki.

− Jedynym rozwiązaniem miała być amputacja i założenie protez, na co nie godzimy się. Po wielu bezowocnych konsultacjach i wizytach usłyszeliśmy o doktorze Paleyu − specjaliście, który przywraca dzieciom bez kości możliwość chodzenia. Doktor ocenił, że rączka, to na razie nie wielki problem, zwłaszcza że Amelka nauczyła się z niej korzystać po swojemu. Stwierdził też, że możemy zawalczyć o obydwie nóżki. To dzięki tej decyzji córeczka przeszła operację dzięki czemu samodzielnie chodzi w specjalnych protezach. Niestety, z biegiem czasu zaczęła mieć przykurcze. Nie może już całkowicie wyprostować nóżek, przez co ciężko jest jej się poruszać nawet w ortezach. Lekarze z Paley European Institute w Warszawie zadecydowali, że konieczne jest ponowne założenie implantów zewnętrznych, wyprostowanie nóżek i usprawnienie kolan. Niestety koszty zabiegu przekraczają nasze możliwości finansowe − to około 100 tysięcy złotych. A operacja powinna odbyć się jak najszybciej, wyznaczono ją za trzy miesiące − pani Weronika ociera łzy.

Zbiórka na leczenie Amelki

Amelka o niczym innym nie myśli jak tylko o operacji. Pragnie, by pod choinkę dostać pieniążki na opłacenie zabiegu.

Jeżeli chcecie zrobić świąteczny prezent przemiłej Amelci, wesprzyjcie jej zbiórkę na ratowanie nóżek: