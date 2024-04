Pyszne, domowe obiady u pani Grażyny. Książulo poruszył ludzi do łez

– Wiadukt na pewno będzie wyburzany, bo jest stan techniczny nie pozwala na wydłużenie żywotności poprzez remont. Pytanie jest takie, czy należy następnie wiadukt odbudować za bardzo duże pieniądze (minimum kilkanaście milionów złotych) czy też może nie jest on już niezbędny na tym skrzyżowaniu – powiedział nam Mikołaj Pieńkos, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Kluczowy wiadukt w Warszawie do wyburzenia

Mowa o wiadukcie biegnącym nad ul. Puławską, w ciągu ul. Pileckiego. Od czasu otwarcia tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, który biegnie pod warszawskim Ursynowem, ruch samochodowy na wiadukcie spadł dwukrotnie. – Jest na tyle niewielki, że wiadukt nie jest konieczny. Podobna liczba aut skręca w lewo w ul. Poleczki i nie ma tam wiaduktu, a skręt odbywa się płynnie – dodaje Pieńkos.

Jak przekazuje dalej ZDM, zadanie przebudowy tego skrzyżowania ma realizować Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Informacje dotyczące złego stanu technicznego wiaduktu i potwierdzenie jego wyburzenia otrzymaliśmy również od Agaty Choińskiej-Ostrowskiej ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. – Wiadukt przewidziany jest do wyburzenia. Na etapie opracowywania koncepcji przeanalizowane zostaną możliwe warianty rozwiązań. Do dalszych prac projektowych wybrany zostanie wariant optymalny pod względem zachowania funkcjonalności układu drogowego oraz uwarunkowań ekonomicznych – mówi.

Obecnie wszystko jest na etapie zbierania wytycznych od innych miejskich jednostek. Jednak możemy powiedzieć już wprost, że wiemy jaką przyszłość czeka to niekolizyjne skrzyżowanie. – Inwestycja dołączyła w ubiegłym miesiącu do zadań SZRM przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. Przygotowujemy się obecnie do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Przetarg ma się ukazać jeszcze w bieżącym kwartale roku – dodaje Choińska-Ostrowska.