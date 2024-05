Prezydent Trzaskowski chce płatnego parkowania w weekendy. Ma objąć dużą część Warszawy. „Będę taką decyzję rekomendował”

Władze Warszawy będą rozmawiały o możliwości zniesienia darmowego parkowania w weekendy. Na razie miałoby objąć jedynie Śródmieście. To nic pewnego, ale wypowiedź prezydenta Rafała Trzaskowskiego odbiła się w stolicy głośnym echem. - Będę taką decyzję rekomendował. Jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale wszystko po kolei - powiedział włodarz miasta.

Przyczyną jest duże obłożenie parkingów przy ulicach Powiśla. Ma to bezpośredni związek z otwarciem kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę. Od piątku do niedzieli w okolicy pojawiają się tłumy spacerowiczów, a wielu z nich dojeżdża w okolice mostu samochodami. A to prowadzi do dużego problemu. Obłożenia miejsc parkingowych jest tak wielkie, że mieszkańcy mają duży problem ze znalezieniem wolnego miejsca.

Czy Śródmieście niebawem będzie wszystkich kierowców słono kosztować? - Przygotowaliśmy zleconą nam analizę. Dotyczy ilości rotacyjnych miejsc parkingowych w Śródmieściu. Dalsze decyzje nie leżą w naszej kompetencji – mówi Mikołaj Pieńkos, zastępca rzecznika Zarządu Dróg Miejskich. Teraz na podstawie analiz ratusz będzie dyskutował nad wprowadzeniem pomysłu w życie. - Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że w Śródmieściu trzeba rozmawiać o płatnym parkowaniu w weekendy, bo obłożenie jest olbrzymie. Będziemy mogli ten temat przedyskutować z nową radą miasta – powiedział Trzaskowski. Ostateczną decyzję podejmą więc radni.