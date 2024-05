Targi Książki i Mediów VIVELO 2024. Za nami wielkie święto literatury. Co czyta Warszawa?

Ależ to było wydarzenie! Od czwartku (16 maja) do niedzieli (19 maja) trwało wielkie święto czytelnictwa. Była królowa i król polskiego kryminału, czyli Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz. Był mistrz powieści grozy Graham Masterton. oraz aktorka i pisarka Weronika Marczuk. Po autografy do nich ustawiały się gigantyczne kolejki. Co najchętniej czytają warszawiacy?

- Przyszłam tu ze swoim synem. Jest duży tłok, ale dajemy radę. Dla niego wzięłam oczywiście książki z literatury dziecięcej. Interesuje go chociażby Minecraft. A dla siebie? Czytam niecodzienną literaturę, szukam książek, gdzie opisywane są historie lekarzy z frontów. Mam wielką nadzieję, że coś takiego tutaj znajdę – powiedziała nam Ania Gwarda (40 l.).

Oprócz najmłodszych zjawili się także seniorzy. - Ja uwielbiam czytać książki historyczne, najbardziej te, które opowiadają o naszej historii. Specjalnie przyjechałem tutaj w sobotę, bo wiedziałem, że będzie się dużo działo! Czekałem na targi, no i jestem. Jestem bardzo zadowolony, pomimo tego, że czekałem prawie 40 minut na wejście do środka – przekazał nam Tomasz Górny (70 l.).

Nie zabrakło też fanek literatury obyczajowej. - Właśnie wstałam od krótkiej rozmowy z Agnieszką Krawczyk. Przeczytałam kilka jej książek i mieć jej autograf, w jednej z nich, to małe spełnienie marzeń. Lubuje się w książkach obyczajowych z wątkami historycznymi, kryminalnymi i psychologicznymi – opowiedziała Bożena Gajek (68 l.).

Oprócz literatury nie zabrakło też innych atrakcji. Jednym z tegorocznych hitów okazała się fotobudka „SE”. Można w niej było się w niej odmłodzić za pomocą sztucznej inteligencji. Wszystkich nieobecnych w tym roku zapraszamy serdecznie na kolejne targi VIVELO.