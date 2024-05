Tragedia w sortowni na Żeraniu. 27-latka zabiła prasa do śmieci. Jest akt oskarżenia

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024. Autorzy oblegani przez fanów

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 odbyły się w dniach 16-19 maja na PGE Narodowym. To było prawdziwe święto autorów i miłośników literatury, ale też twórców oraz odbiorców mediów. Najważniejszym akcentem pierwszego dnia Targów Książki i Mediów VIVELO 2024 było rozdanie nagród Vivelo Book Awards, uświetnione występem wokalistki Anny Karwan. Nagrody przyznano w 10 kategoriach. W kategorii literatura obyczajowa wygrał Tomasz Różycki, autor powieści "Złodzieje żarówek". W kategorii literatury sensacyjnej i kryminału nagrodę zdobył Michał Śmielak za "Osadę". W kategorii reportaż i biografia zwyciężyła Stasia Budzisz za książkę „Welewetka. Jak znikają Kaszuby". Ta książka wygrała również w kategorii najlepsza okładka. W kategorii najlepsze tłumaczenie zwyciężyła Aga Zano za przekład książki "Rodzina Netanjahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii - Joshua Cohen". W kategorii nowe technologie nagroda powędrowała do Katarzyny Nosowskiej za "Nie mylić z miłością". W kategorii psychologia doceniono książkę Olgi Żukowicz i Klaudii Latosik pt. „Najlepsze przed Tobą. O dojrzałej sztuce kochania". W kategorii literatura dziecięca wygrali Przemek Corso i Marcelina Misztal, autorzy "Lata w Białej Dolinie". Nagroda w kategorii komiks trafiła do Davida Macka za "Kabuki". Wydawnictwem roku została natomiast Czarna Owca. Na rozdaniu nagród pojawili się szczególni goście: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz ambasador Finlandii Päivi Laine.

Krzysztof Gawkowski jest politykiem, ale też autorem thrillerów kryminalnych. W drugim dniu Targów Książki i Mediów VIVELO 2024 był on rozmówcą zastępcy redaktora naczelnego "Super Expressu" Jana Złotorowicza. Wicepremier poruszył też zagadnienia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. W drugim dniu odbyły się również spotkania z Jessicą Foks, Julią Żugaj i Przemkiem Corso, Anną Wendzikowską, czy Joanną Tekieli. W ramach akcji ESKA Razem Przeciw Depresji o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym mówiła psycholożka Maja Pisarek. Odbyło się też szkolenie dziennikarskie dla przyszłych reporterów i reporterek telewizyjnych oraz internetowych, czy seanse studenckich etiud filmowych i filmów dokumentalnych. Poruszony został problem radzenia sobie z fake newsami. Prof. Antoni Dudek podpisywał swoją książkę pt. "Historia polityczna Polski", a Komenda Główna Policja zdradziła tajniki pracy technika kryminalnego. Poniżej dalsza część artykułu.

W sobotę, 18 maja PGE Narodowy przeżył prawdziwe oblężenie. Wszystko za sprawą spotkań z uwielbianymi przez polskich czytelników autorami powieści kryminalnych. Remigiusz Mróz oraz Katarzyna Bonda opowiadali o swojej pracy oraz podpisywali książki. Mróz przyznał, że pracuje właściwie codziennie i tylko kilka dni w roku przeznacza na odpoczynek. Z kolei królowa kryminału opowiedziała o swojej najnowszej książce, której fabuła jest oparta na historii Iwony Wieczorek. Na Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 przyjechali znamienici goście z zagranicy: były fiński skoczek narciarski Janne Ahonen oraz brytyjskie pisarz i autor horrorów Graham Masterton. Z kolei Max Czornyj próbował odpowiedzieć na zaskakujące pytanie: czy wszyscy jesteśmy mordercami?

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 zakończyły się w niedzielę, 19 maja. Ten dzień należał do polityków. Gośćmi byli między innymi: marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Pierwszy z nich odniósł się do sytuacji na wschodniej granicy Polski. - Dzisiaj naprawdę bardzo potrzebujemy wszelkich narzędzi, które pozwolą nam sprawić, że granica wschodnia Rzeczypospolitej będzie rzeczywiście granicą, bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej - mówił Szymon Hołownia. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z wokalistką Katarzyną Nosowską.

