Znamy laureatów Vivelo Book Awards 2024! Kto wygrał?

Pierwszy dzień Targów Książki i Mediów Vivelo zakończył w spektakularny sposób czyli wręczeniem nagród Vivelo Book Awards. Uroczystość została uświetniona występem wokalistki Anny Karwan. Pojawili się także szczególni goście: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz ambasador Finlandii Päivi Laine, którzy wygłosili swoje przemowy.

Następnie jurorzy wręczyli nagrody w każdej z kategorii. Na początek Agata Passent ogłosiła zwycięzcę w kategorii literatura obyczajowa. Wygrał Tomasz Różycki za powieść "Złodzieje żarówek".

- W tym roku wybrałam powieść napisaną przez osobę, która ma język poetycki, język, którego nie da się podrobić, który po prostu zwala z nóg - zapowiadała Agata Passent.

Następnie Paweł Szaniawski wręczył nagrodę w kategorii literatury sensacyjnej i kryminału, którą zdobył Michał Śmielak za "Osadę". - Bonda powiedziała kiedyś na antenie Eski, że dobry kryminał jest jak podchody. Czytelnika trzeba podejść i uwieść. Najlepiej w tej roli odnalazł się Michał Śmielak - mówił Paweł Szaniawski.

Na scenie pojawił się także rysownik Henryk Sawko, który wyczytał zwycięzcę w kategorii reportaż i biografia. - Nasze jury zachwyciła książka pełna odświeżającego stylu, umiejętnego mieszania historii osobistej z lokalną i narodową - zapowiadał. Statuetkę zdobyła Stasia Budzisz za książkę „Welewetka. Jak znikają Kaszuby".

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała gala Vivelo Book Awards:

Kolejną kategorią była najlepsza okładka, którą wręczała Lidia Popiel. - Okładki są jak drzwi do innych światów. Chcemy się do nich dostać, a ciężko wybrać. Wchodzimy do księgarni i przesuwamy dłonią po zadrukowanym papierze. Nie wiem czy czego się spodziewać. Chcemy wkroczyć do tego świata - powiedziała Lidia Popiel. Zwyciężyła okładka książki „Welewetka. Jak znikają Kaszuby".

W kategorii najlepsze tłumaczenie nagrodę wręczał Zbigniew Hołdys. - Na co dzień uprawiam dziedzinę sztuki, aktorek bez tłumaczenie nic się nie wydarzy. To muzyka, najczęściej śpiewana. Pamiętam dziwny w liceum pojawiłem się z płytą Beatlesów. Poprosiłem panią od ang. Żeby przetłumaczyła teksty. Pani wymiękła. Dotarło wtedy do mnie że są jakieś dwa światy. Słowo angielskie przetłumaczone na polski to jakieś dwa różne światy - mówił Zbigniew Hołdys. Nagrodzona została Aga Zano za przekład książki "Rodzina Netanjahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii - Joshua Cohen".

Tomasz Krawczyk wręczył statuetkę w kategorii nowe technologie. - To kategoria łącząca to co jakościowe, tradycyjne i współczesne - mówił. Nagroda powędrowała do Katarzyny Nosowskiej za "Nie mylić z miłością".

Kolejna kategoria to psychologia. Tatiana Mindewicz-Puacz przekazała nagrodę Oldze Żukowicz i Klaudii Latosik za „Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania". - Seks pozwala nam świetnie poprawić kondycję psycho-fizyczną. Autorki zrobiły rzecz niesamowitą. One mają szansę zmienić postrzeganie starości. Potraktujcie tę książkę jako wyzwanie do tego żebyśmy o kondycję dbali. A seks jest możliwy, stosunkowo łatwo się go nauczyć - mówiła Tatiana Mindewicz-Puacz.

Następnie Grzegorz Kasdepke wręczył nagrodę w kategorii literatura dziecięca, którą zdobyli Przemek Corso i Marcelina za "Lato w Białej Dolinie". Autor aż popłakał się ze szczęścia! - Myślałem że to się nie wydarzy. Kilka lat temu postanowiliśmy napisać książkę dla dzieci. Marcelina ja zilustrowała - mówił wzruszony autor.

Pojawiła się także nowa kategoria: komis. - Komiks debiutuje w tym roku. Żałuję, że tylko 3 można było nominować. Wszystkie nadesłane były fajne - mówił Wojciech Birek, który wręczył statuetkę za „Kabuki" Davida Macka.

Ostatnia kategoria to wydawnictwo roku. - Jest mi bardzo miło ogłosić wydawcę roku. Wydawnictwo to jest od 30 lat na rynku. Wydaje książki związane z psychologią - mówiła Irma Tomaszewska. Nagroda powędrowała do wydawnictwa Czarna Owca.

