Poseł PiS na sylwestrze TV Republika. Janusz Kowalski balował w czaderskich okularach!

Polityk PiS bawił się na sylwestrze TV Republika

Janusz Kowalski specjalnie udał się do Chełma na sylwester TV Republika. Poseł relacjonował swoją podróż na imprezę i w sieci dzielił się z internautami swoimi przeżyciami. Jak napisał, w pociągu było mu zimno, dlatego siedząc w przedziale nie zdjął ani kurtki, ani czapki: - Nie jest łatwo dojechać do Chełma na piękny Sylwester z TV Republika. Wagon nieogrzewany, nie ma nawet prądu. Trzeba siedzieć w czapce. Nie ma się co dziwić skoro kolejami zarządzają "fachowcy" z PSL - komentował, a na dowód pokazując zdjęcie.

Na szczęście, gdy już dojechał na miejsce, atmosfera była tak gorąca, że od razu mógł się rozgrzać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pojawił się przed sylwestrową sceną już na kilkadziesiąt minut przed starem imprezy, mógł więc zająć dobre miejsce, by widzieć wszystkie występy, jak na dłoni. Polityk był zachwycony, tym co zobaczył na miejscu. Bardzo podobała mu się scena, którą nazwał "przepiękną". - Oglądajcie Republikę, bawmy się razem! Zobaczycie, może i razem z uczestnikami i mieszkańcami zatańczę... - zapowiadał na udostępnionym w sieci nagraniu. Okazało się, że Kowalski nie rzuca słów na wiatr!

Faktycznie, w sieci pojawiło się nagranie z podrygującym, w rytm odliczania o północy i sylwestrowych przebojów, politykiem. Janusz Kowalski jak na rasowego imprezowicza na sylwestrowej zabawie przystało, miał ze sobą odpowiedni gadżet, czyli świecące kolorowymi światełkami okulary. Co ciekawe, choć pogoda nie rozpieszczała, poseł nie miał już wówczas czapki na głowie, widać rozgrzewała go atmosfera sylwestrowej nocy.

📣Tak przywitałem 2026 rok w Chełmie na #WystrzałowySylwester z @RepublikaTV! Znakomita zabawa, kilkanaście tysięcy ludzi, świetna muzyka. I tak trzeba żyć😃 Szczęśliwego Nowego Roku! pic.twitter.com/WA9sF4iCvY— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) January 1, 2026

To nie pierwszy raz, gdy polityk pokazał swoją rozrywkową naturę. Wszyscy pamiętamy, jak w internecie pojawiło się wideo z tańczącym politykiem. Kowalski był wtedy wiceministrem rolnictwa i pojawił się na karnawałowej zabawie w 2023 roku, zaś rok temu Janusz Kowalski pojawił się w studiu programu emitowanego w telewizji wPolsce 24 - "Młodzież pyta". Polityk wszedł z akompaniamencie utworu "The Power" zespołu Snap! i najpierw przywitał się z obecnymi młodymi ludźmi, po czym zaczął tańczyć!