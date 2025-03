Janusz Kowalski wszedł do studia i zaczął tańczyć. Co za ruchy!

Monika Olejnik znów się powtarza? W kółko to samo!

Janusz Kowalski pojawił się w studiu nowego programu emitowanego w telewizji wPolsce 24 - "Młodzież pyta". Polityk wszedł z akompaniamencie utworu "The Power" zespołu Snap! i najpierw przywitał się z obecnymi młodymi ludźmi. tego, co wydarzyło się potem, chyba nikt się nie spodziewał!

Poseł PiS dał się ponieść rytmom i zaczął tańczyć. Jego ruchy przypominały shuffle dance, który opiera się głównie na ruchach nogami. Dynamiki całej scenie dodało czerwone oświetlenie i reflektory w tle oraz rytmiczne klaskanie zebranych. Występ polityka trwał niecałą minutę.

- To nas pan zaskoczył. Skąd się to wzięło w panu? - zapytała go prowadząca.

- PESEL-u nie oszukam, ale pierwszy raz od 10 lat trochę potańczyłem, bo ostatni raz jak tańczyłem, to ścięgno Achillesa zerwałem - zażartował tuż po swoim tańcu.

Jak się okazało, już w młodości Janusz Kowalski lubił tańczyć. Powiedział, że na osiedlu Dambonia w Opolu uczył się hip-hopu, a jego ulubionymi artystami byli MC Hammer i Vanilla Ice. Niestety, zerwane ścięgno okazało się na tyle poważną kontuzją, że zmusiło polityka do sporej ostrożności podczas kolejnych wygibasów.

Taniec Janusza Kowalskiego hitem sieci

Nagranie swojego tańca Janusz Kowalski zamieścił na Twitterze, gdzie szybko stało się prawdziwym hitem - w niecałą dobę obejrzało je niemal 100 tysięcy osób! Na reakcję innych polityków nie trzeba było długo czekać.

- Janusz, świetnie - napisał Michał Wójcik.

- Janusz, ależ Ty masz kocie ruchy - ocenił Tomasz Trela z Lewicy.

Głos zabrał także Robert Bąkiewicz. - Janusz, nieźle wymiatasz! - stwierdził.

Widać, że taneczne umiejętności posła PiS zrobiły spore wrażenie na internautach. Chyba mało kto się spodziewał takich ruchów po Januszu Kowalskim! Kto wie, być może w przyszłości ten w przyszłości pokaże więcej układów.

W naszej galerii zobaczysz, jaki jest Janusz Kowalski prywatnie:

