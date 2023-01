Janusz Kowalski pląsa na parkiecie! W takiej roli wiceministra jeszcze nie widziałeś. To nagranie jest HITEM sieci! [WIDEO]

Co za przemiana!

Karnawał w pełni, więc, kto tylko może rusza na bale i zabawy. Cały czas organizowane są też spotkania noworoczne. Na jedną z takich imprez udali się wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Odwiedzili oni gminę Izbica (pow. krasnostawski) i, po oficjalnej części, wzięli udział w potańcówce. Myli się jednak ten, kto podejrzewa, że politycy zachowywali się sztywno i stronili od udziału w zabawie. Było zupełnie odwrotnie! Obaj wiceministrowie z Solidarnej Polski ruszyli do tańca. Kowalski i Romanowski pląsali w rytm najbardziej znanych przebojów disco polo, w tym do znanej z wesel piosenki "Piękna Młoda". Panowie zaprosili do tańca mieszkanki gminy i ruszyli w tany.

Widać, że obaj świetnie czuli się na parkiecie, a szczególnie Janusz Kowalski popisywał się tanecznymi umiejętnościami: obracał swoje taneczne partnerki, nie stronił od różnych układów i trzeba przyznać, że dał lepszy popis niż partyjny kolega. - 🎄Przednia zabawa, świetna atmosfera w gminie Izbica na spotkaniu i potańcówce z ponad 200 mieszkańcami❤️ 🕺 Izbica Dance! - napisał wiceminister rolnictwa na Twitterze, chwaląc się nagraniem swoich tanecznych wyczynów. Zaś wiceminister sprawiedliwości wrzucił inne nagranie z potańcówki i dodał: - Podczas noworocznego spotkanie w Izbicy nie mogło zabraknąć sympatycznej potańcówki. Damy radę w You Can Dance? Waszym zdaniem, który z polityków lepiej radził sobie na parkiecie? Głosujcie w naszej sondzie poniżej. Przy okazji przypomnijmy, że niedawno Kowalski udowodnił, że potrafi też grać na tamburynie.

🎄Przednia zabawa, świetna atmosfera w gminie Izbica na spotkaniu i potańcówce z ponad 200 mieszkańcami❤️ 🕺 Izbica Dance!@MarRomanowski @JKowalski_posel pic.twitter.com/Ey5oUJgcxj— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) January 15, 2023

Podczas noworocznego spotkanie w Izbicy nie mogło zabraknąć sympatycznej potańcówki. Damy radę w You Can Dance?Wspólnie z @JKowalski_posel w Gmina Izbica Powiat krasnostawski. pic.twitter.com/W2hs9KQYia— Marcin Romanowski (@MarRomanowski) January 15, 2023