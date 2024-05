Marianna Schreiber pęka z dumy! Mówi o wyjątkowym dniu

Marianna Schreiber próbowała w swoim życiu wielu zajęć: brała udział w "Top Model", zakładała własną partię, rapowała, a nawet walczyła we freak fightach. Wydaje się jednak, że najważniejsza jest dla niej służba wojskowa.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku wzięła udział w dobrowolnym szkoleniu wojskowym. Choć początki nie należały do łatwych, Marianna Schreiber szybko się odnalazła w nowym otoczeniu, a nawet polubiła wyzwania, jakie stawiała przed nią armia. W tym roku zaś została terytorialsem.

Jak się okazało, 10 maja to dla niej szczególny dzień. - Dla wielu to zwykły dzień, ale dla mnie wyjątkowy. Dzień dumy z munduru jest dla mnie z jednej strony okazją żeby przypomnieć sobie jaką drogę przeszłam żeby mieć honor go założyć. Z drugiej strony jest to dla mnie szansą do złożenia hołdu wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, strzegącym naszych granic. Dzisiejsze święto jest dla mnie wyjątkowe również jako dla mamy - cieszę, się że będąc w WOT przekazuję swojej córce najlepsze wzorce patriotyczne - napisała.

Dodała także filmik, na którym ubrana w mundur przytula swoją córeczkę, a później apeluje do wszystkich, by wstąpili do wojska, a jeśli nie chcą tego robić, po prostu niech pamiętają o szacunku dla munduru.

- Proszę, pamiętajmy o pracy i poświęceniu polskiego żołnierza, a ja osobiście mogę powiedzieć, że jestem dumna, że jestem jedną z Was - napisała.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniała Marianna Schreiber:

