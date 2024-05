Andrzej Duda na pogrzebie Jacka Zielińskiego

Pośmiertne odznaczenia znanych osób to nie tylko w Polsce częsta praktyka. Dlatego nikogo nie mogło zdziwić to, że Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Jacek Zieliński, współzałożyciel słynnego zespołu Skaldowie. Andrzej Duda nie tylko przyznał Krzyż muzykowi, lecz także - w towarzystwie pierwszej damy - pojawił się na pogrzebie Jacka Zielińskiego. Podczas ostatniego pożegnania Skalda prezydent wygłosił poruszające przemówienie (tu można śledzić relację z pogrzebu Jacka Zielińskiego). - Żegnamy człowieka, o którym śmiało można powiedzieć, że należy do wąskiego grona twórców polskiego rocka, polskiej nowoczesnej muzyki rozrywkowej - podkreślił Andrzej Duda, którzy przy okazji ujawnił, że Jacka Zielińskiego poznał 33 lata temu. Znacznie dłużej zmarłego Skalda znała Agata Duda. Pierwszy raz spotkała go we wczesnym dzieciństwie. Tym bardziej trudno dziwić się temu, że prezydent odznaczył muzyka.

Za co Jacek Zieliński został odznaczony przez Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski?

Za co konkretnie Jacek Zieliński został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski? Na oficjalnej stronie Prezydenta RP pojawiło się uzasadnienie. Niektórym może się ono wydawać nieco zdumiewające. Okazuje się bowiem, że nie dotyczy tylko muzyki! - Prezydent Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie JACKOWI ZIELIŃSKIEMU, wokaliście i współzałożycielowi zespołu „Skaldowie”, trębaczowi, skrzypkowi, aranżerowi i kompozytorowi - czytamy na stronie Prezydent.pl. W komunikacie przytoczone są także słowa Andrzeja Dudy. - To wysokie odznaczenie przyznałem Panu Jackowi Zielińskiemu za niezwykłą wartość artystyczną i państwową, tego co tworzył, ale także tego jak żył jako muzyk, członek polskiego środowiska artystycznego - tak prezydent uzasadniał przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski dla zmarłego muzyka zespołu Skaldowie.

