Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 roku. Słynny wokalista, instrumentalista, kompozytor i aranżer zespołu Skaldowie miał 77 lat. Pogrzeb Jacka Zielińskiego odbywa się 20 maja, czyli dwa tygodnie po jego śmierci. - Dziś, 20 maja, odbędzie się pogrzeb Jacka Zielińskiego. Wybitny muzyk i kompozytor, współtwórca legendarnej grupy Skaldowie, spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. Zaś wieczorem na scenie plenerowej przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się muzycznie pożegnanie artysty w koncercie "Skaldowie i przyjaciele – koncert pamięci Jacka Zielińskiego" - czytamy w oficjalnym portalu miasta Kraków. Andrzej Zieliński, czyli brat Jacka i lider Skaldów, zapowiedział, że wokalnie wspierać go będą Łukasz Lach – lider łódzkiego zespołu L. Stadt, a także Michał Wódz. Muzyczną oprawę będzie miała także część kościelna. - W trakcie mszy żałobnej wykonamy ze Skaldami trzy skomponowane przeze mnie piosenki: "Jutro odnajdę ciebie", "W żółtych płomieniach liści" i "20 minut po północy". Tę drugą – w trakcie komunii świętej – zaśpiewa razem z nami Gaba Kulka - zdradził Andrzej Zieliński w rozmowie z Plejadą. Również na cmentarzu usłyszeć będzie można piosenki zespołu Skaldowie, który wykonywał Jacek Zieliński. - Puścimy wówczas śpiewane przez niego utwory "Nie domykajmy drzwi" do tekstu Ewy Lipskiej i "Nie słuchał mnie nikt" do tekstu Adama Zagajewskiego. Tak więc muzyka będzie towarzyszyła mu do samego końca - brat zmarłego muzyka. W portalu SE.pl prowadzimy relację z uroczystości.

Zapis relacji z uroczystości pogrzebowych Jacka Zielińskiego poniżej:

Odśwież relację