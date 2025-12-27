Ślubny szał 2025! Te gwiazdy powiedziały "tak" – niektóre w tajemnicy, inne z pompą. O tym mówiła cała Polska!

Rok 2025 zapisał się w show-biznesie jako czas miłości, niespodzianek i ślubnych sensacji. Jedni zaskoczyli fanów sekretnymi ceremoniami, inni postawili na huczne wesela, o których mówiły wszystkie media. Były śluby influencerów, aktorów, muzyków, dziennikarzy, a nawet światowych gwiazd. Nie brakowało momentów „wow”, łez wzruszenia, ale też zaskoczenia – bo niektóre pary przez długi czas skutecznie ukrywały swoje plany. Jedno jest pewne: o tych ślubach mówiła cała Polska, a czasem i cały świat. Zobacz, kto w 2025 roku powiedział sakramentalne „tak”.

Subiektywny ranking ślubów gwiazd

Redakcja przygotowała subiektywny ranking ślubów, które w 2025 roku rozpaliły emocje do czerwoności. Ocenialiśmy nie tylko rozmach ceremonii, ale też reakcje internetu, skalę medialnego szumu i to, jak długo o tych wydarzeniach mówiła cała Polska.

Najbardziej medialny ślub roku - Wersow i Friz

Bezkonkurencyjni. To był ślub, który dosłownie sparaliżował internet. Każdy detal był analizowany, każda stylizacja oceniana, a komentarze nie miały końca. Jedni byli zachwyceni, inni krytyczni, ale wszyscy patrzyli.

Najdłużej ukrywany - sekretny ślub Jacka Rozenka

Cisza, zero zapowiedzi i żadnych fleszy. Gdy prawda wyszła na jaw, fani przecierali oczy ze zdumienia. Takie śluby tabloidy kochają najbardziej.

Największy ślubny szok roku - Kuba Wojewódzki i Żaneta

Król kontrowersji i dystansu do małżeństwa… nagle wziął ślub. Internet eksplodował. „To żart?”, „Niemożliwe!”, „Kto by się spodziewał?” – pytali internauci.

Najbardziej komentowany w Polsce - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

O tym ślubie mówiła cała Polska. Jedni gratulowali, inni nie kryli sceptycyzmu. Emocje sięgały zenitu, a komentarze rosły w tysiącach.

Najbardziej luksusowy i światowy - Jeff Bezos i Lauren Sánchez

Miliony dolarów, elitarni goście i medialny rozmach. Ten ślub był pokazem bogactwa i prestiżu, o którym rozpisywały się media na całym świecie.

Najbardziej wzruszający ślub roki - Daria i Przemek z „Down The Road”

Tu nie było PR-u ani kalkulacji. Były łzy, szczere emocje i ogromna fala wsparcia. Internet płakał razem z nimi.

Ślub budzący największe kontrowersje - Kinga Duda

Ślub, który natychmiast przestał być prywatną sprawą. Pojawiły się polityczne komentarze, skrajne opinie i medialna burza. Nikt nie przeszedł obok tego obojętnie.

Najcichszy, ale z klasą - Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska

Bez medialnej pompy, bez sensacji i bez skandali. Spokój, elegancja i prywatność – rzadkość w świecie show-biznesu.

Najbardziej instagramowy ślub - Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner

Każde zdjęcie wyglądało jak kadr z luksusowego magazynu. Estetyka, światło i detale sprawiły, że internet nie mógł przestać scrollować.

Najbardziej symboliczny - Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska

Ten ślub stał się czymś więcej niż wydarzeniem towarzyskim. Dla wielu był ważnym symbolem odwagi, równości i miłości bez kompromisów.

Hollywoodzki twist roku - Kim Cattrall, Demi Lovato, Selena Gomez

Światowe gwiazdy też powiedziały „tak”, a zagraniczne media tylko podkręcały atmosferę. Miłość w wersji premium.