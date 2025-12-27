Ślubny szał 2025! Te gwiazdy powiedziały "tak" – niektóre w tajemnicy, inne z pompą. O tym mówiła cała Polska!

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-27 5:20

Rok 2025 bez wątpienia należał do zakochanych. Śluby gwiazd, które zaskakiwały, wzruszały i wywoływały lawinę komentarzy, pojawiały się jeden po drugim. Jedne odbywały się w ścisłej tajemnicy, inne z rozmachem, o którym mówiła cała Polska. Od ikon telewizji i internetu, przez muzyków i aktorów, aż po nazwiska znane na całym świecie – te pary powiedziały "tak" i na długo rozpaliły wyobraźnię fanów. Zobacz, kto w 2025 roku stanął na ślubnym kobiercu i sprawił, że media oszalały.

Rok 2025 zapisał się w show-biznesie jako czas miłości, niespodzianek i ślubnych sensacji. Jedni zaskoczyli fanów sekretnymi ceremoniami, inni postawili na huczne wesela, o których mówiły wszystkie media. Były śluby influencerów, aktorów, muzyków, dziennikarzy, a nawet światowych gwiazd. Nie brakowało momentów „wow”, łez wzruszenia, ale też zaskoczenia – bo niektóre pary przez długi czas skutecznie ukrywały swoje plany. Jedno jest pewne: o tych ślubach mówiła cała Polska, a czasem i cały świat. Zobacz, kto w 2025 roku powiedział sakramentalne „tak”.

Subiektywny ranking ślubów gwiazd

Redakcja przygotowała subiektywny ranking ślubów, które w 2025 roku rozpaliły emocje do czerwoności. Ocenialiśmy nie tylko rozmach ceremonii, ale też reakcje internetu, skalę medialnego szumu i to, jak długo o tych wydarzeniach mówiła cała Polska.

Najbardziej medialny ślub roku - Wersow i Friz

Bezkonkurencyjni. To był ślub, który dosłownie sparaliżował internet. Każdy detal był analizowany, każda stylizacja oceniana, a komentarze nie miały końca. Jedni byli zachwyceni, inni krytyczni, ale wszyscy patrzyli. 

Najdłużej ukrywany - sekretny ślub Jacka Rozenka

Cisza, zero zapowiedzi i żadnych fleszy. Gdy prawda wyszła na jaw, fani przecierali oczy ze zdumienia. Takie śluby tabloidy kochają najbardziej.

Największy ślubny  szok roku - Kuba Wojewódzki i Żaneta

Król kontrowersji i dystansu do małżeństwa… nagle wziął ślub. Internet eksplodował. „To żart?”, „Niemożliwe!”, „Kto by się spodziewał?” – pytali internauci.

Najbardziej komentowany w Polsce - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

O tym ślubie mówiła cała Polska. Jedni gratulowali, inni nie kryli sceptycyzmu. Emocje sięgały zenitu, a komentarze rosły w tysiącach.

Najbardziej luksusowy i światowy - Jeff Bezos i Lauren Sánchez

Miliony dolarów, elitarni goście i medialny rozmach. Ten ślub był pokazem bogactwa i prestiżu, o którym rozpisywały się media na całym świecie.

Najbardziej wzruszający ślub roki - Daria i Przemek z „Down The Road”

Tu nie było PR-u ani kalkulacji. Były łzy, szczere emocje i ogromna fala wsparcia. Internet płakał razem z nimi.

Ślub budzący największe kontrowersje - Kinga Duda

Ślub, który natychmiast przestał być prywatną sprawą. Pojawiły się polityczne komentarze, skrajne opinie i medialna burza. Nikt nie przeszedł obok tego obojętnie.

Najcichszy, ale z klasą - Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska

Bez medialnej pompy, bez sensacji i bez skandali. Spokój, elegancja i prywatność – rzadkość w świecie show-biznesu.

Najbardziej instagramowy ślub - Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner

Każde zdjęcie wyglądało jak kadr z luksusowego magazynu. Estetyka, światło i detale sprawiły, że internet nie mógł przestać scrollować.

Najbardziej symboliczny - Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska

Ten ślub stał się czymś więcej niż wydarzeniem towarzyskim. Dla wielu był ważnym symbolem odwagi, równości i miłości bez kompromisów.

Hollywoodzki twist roku - Kim Cattrall, Demi Lovato, Selena Gomez

Światowe gwiazdy też powiedziały „tak”, a zagraniczne media tylko podkręcały atmosferę. Miłość w wersji premium.

Śluby gwiazd 2025
56 zdjęć
Super Express Google News
Kasia Cichopek już po ślubie. Wyglądała przepięknie!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLUB GWIAZD