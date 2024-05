Matura z polskiego

Matura 2024: język polski rozszerzony. Arkusz CKE do ściągnięcia. Rozprawka? "Co to ku*** było!" NOWA FORMUŁA 2023, STARA FORMUŁA 2015

jch 15:36

Matura 2024. W poniedziałek (20 maja) maturzyści pisali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał aż 210 minut. Maturzyści musieli napisać rozprawkę. W tym artykule znajdziesz arkusze CKE, nowa formuła 2023 i stara formuła 2015. "Co to ku*** było? Drugi temat spoko, ale ten pierwszy mnie rozj***" - komentują maturzyści dostępne do wyboru tematy.