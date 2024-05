i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express

Walka o głosy miłośników zwierząt

Był już PESEL, czas na PIESEL! Tak Lewica, chce walczyć z bezdomnością wśród psów!

Lewica do wyborów do Parlamentu Europejskiego idzie, by walczyć o postulaty nie tylko swoich wyborców – lecz także ich pupili. Obok postulatów takich jak utworzenie Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego, skodyfikowania Karty Praw Kobiet czy zwiększenia praw pracowniczych – pojawił się PIESEL – czyli psi odpowiednik PESELU, który ma każdy polski obywatel.