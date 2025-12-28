W takich warunkach mieszkają byli prezydenci. Zajrzeliśmy do domów Komorowskiego i Wałęsy. Luksusowo? Sami oceńcie

Lech Wałęsa mieszka w Gdańsku w eleganckiej, willi otoczonej ogrodem.

Dom Wałęsy został zbudowany w 1997 roku i reprezentuje styl luksusu popularny w latach 90.

Dla porównania, Bronisław Komorowski mieszka w funkcjonalnym i klasycznie urządzonym domu w Budzie Ruskiej, otoczonym zadbaną przestrzenią.

Bardzo aktywnym byłym prezydentem jest Lech Wałęsa, który niedawno wrócił z podróży po USA, gdzie pojechał z cyklem wykładów. Po ponad miesiącu za oceanem polityk wrócił do domu. No właśnie, wiele osób może zastanawiać się nad tym, jak wygląda dom Lecha Wałęsy. Jak mieszka noblista? To jedno z pytań, które interesuje Polaków. Wiadomo, że legendarny lider Solidarności i noblista mieszka w Gdańsku.

Lech Wałęsa pławi się w luksusie? Tak, ale z dawnych lat

Wiele osób wyobraża sobie, że były prezydent musi mieszkać w eleganckiej willi pełnej przepychu, która jest w nowoczesnym stylu. Faktycznie, dom Lecha Wałęsy to elegancka, duża i przestronna willa, ale pełna luksusów z lat 90. Do jest położony wśród drzew i krzewów, w pięknym ogrodzie. To, co od razu zwraca uwagę to wejście do domu Wałęsy. Na głównymi drzwiami, przy których wybudowano ozdobne kolumienki, widać balkonik. Kolumny dźwigają zaś ozdobne zwieńczenie z datą powstania domu: czyli 1997. A jak wygląda w środku? Może się wydawać, że Wałęsa opływa w luksusy. Faktycznie, patrzą na zdjęcia jego domu trzeba przyznać, że jest tam luksus, ale... ten z dawnych lat. Pewnym jest, że największą świetnością dom Wałęsy cieszył się lata temu, właśnie wtedy, gdy został zbudowany. Swoją stylistyką nawiązuje właśnie do końcówki lat 90., gdy stawiano na luksus i przepych.

Sielskie życie Bronisława Komorowskiego

Co innego Bronisław Komorowski, który swoje miejsce na ziemi znalazł w Budzie Ruskiej, w której wybudował bardzo wygodny dom. Budynek jest funkcjonalny, a urządzony klasycznie. Bibeloty na regałach, drewniane podłogi, jasne kolory, obrazy na ścianach, to wszystko sprawia, że w domu Komorowskiego jest bardzo przytulnie. Jest tam miejsce do pracy i odpoczynku. Także wokół domu, na posesji, jest dobrze zaaranżowana przestrzeń, ale wiadomo, że utrzymanie jej wymaga pracy: trzeba dbać o kwiaty, krzewy, trawniki. Jest co robić!

