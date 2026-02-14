AI wytypowało najlepsze walentynkowe randki dla politycznych par! Gdzie wysłało Nawrockich, a gdzie Tusków?

Jak AI wyobraża sobie idealne walentynkowe randki dla znanych par polityków?

Propozycje AI są zróżnicowane i dopasowane do wizerunku poszczególnych par, od romantycznych spacerów i kolacji, przez aktywności sportowe, po domowe rozrywki.

Co sztuczna inteligencja przewidziała dla Karola Nawrockiego, a co dla Donalda Tuska?

14 lutego wiele par uda się do kina, na wystawne kolacje albo klimatyczne spacery po wyjątkowych miejscach. Wszędzie zaroi się od zakochanych celebrujących swoje uczucie. Niewykluczone, że niektórzy politycy podzielą się tym, jak spędzili ten dzień w mediach społecznościowych, tymczasem my zapytaliśmy sztuczną inteligencję, by wskazała idealne randki dla niektórych par. Co wybrała?

Randki pierwszych par

W zestawieniu nie mogło zabraknąć Karola i Marty Nawrockich. Według AI, dla tej pary idealny wieczór to połączenie dwóch pasji: historii i designu. Mogliby wybrać się na spacer po zmroku uliczkami Gdańska, a potem zjeść kolację w porcie przy dźwiękach szant.

Z kolei dla Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich idealna randka to kolacja w stylu old money w historycznych wnętrzach - tak przynajmniej sugeruje sztuczna inteligencja.

Inaczej jest w przypadku Andrzeja i Agaty Dudów. Podczas gdy inni wybierają świece i wino, ta para postawiłaby na aktywność. Idealne walentynki, jak wskazuje AI, to szybki szus na nartach w Wiśle. Wieczorem czekałby ich oscypek przy kominku.

Randki premiera i ministrów

Jaka randkę AI zaproponowało dla premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty? Idealny plan to poranny jogging brzegiem morza w Sopocie, a potem kawa i słodki deser w ulubionej lokalnej cukierni.

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i jego żona Paulina to duet łączący tradycję z nowoczesnością. Ich wymarzona randka według AI to wypad do kina, podczas którego dzieci mogłyby im towarzyszyć, a później pyszne lody lub pizza. Na koniec mogliby wybrać się na rodzinny spacer po starówce ulubionego miasta.

Anne Applebaum i Radosław Sikorski, według sztucznej inteligencji, mogliby zaszyć się w ich posiadłości w Chobielinie, gdzie spędzili przyjemne chwile na maratonie filmowym z kieliszkiem wina i różnorodnymi przysmakami. Wieczorem mogliby zatańczyć w domowym zaciszu do wtóru romantycznych ballad.

AI sugeruje, że także były premier Mateusz Morawiecki i jego żona Iwona także najlepiej bawiliby się w domu, gdzie mogliby na przykład urządzić planszówkowy turniej, a później zjeść domowa kolacje przy świecach. Ukoronowaniem wieczoru byłby wspólny relaks z dala od mediów społecznościowych.

W naszej galerii zobaczysz inne polityczne pary:

15

Sonda Obchodzisz walentynki? tak, to jedno z moich ulubionych świąt zależy od nastroju nie, nie ma w go w moim kalendarzu lubię robić prezenty z tej okazji, ale jakoś przesadnie mnie ono nie obchodzi