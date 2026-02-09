Kaczyńska w futrzanej czapce niczym Oleńka z "Potopu". Nie zapomniała też o kurteczkach dla piesków [FOTO]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-02-09 16:39

Zima w Polsce nie odpuszcza! Wciąż towarzyszy nam mróz i opady śniegu, a synoptycy przewidują, że nieprędko się to zmieni. Dlatego, gdy wybieramy się na spacer, trzeba pamiętać o tym, by ciepło się ubrać. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Marta Kaczyńska, którą ostatnio zauważyliśmy w ciepłej, futrzanej czapce niczym Oleńka z „Potopu”.

Kaczyńskiej zima nie straszna!

Marta Kaczyńska wie, że nawet w czasie mroźnej zimy warto zażywać spacerów. Czas spędzony na świeżym powietrzu to najlepsze rozwiązanie. Dlatego też wybrała się na spacer wraz z najmłodszym z trojga dzieci, synem Stanisławem. Oczywiście oboje byli przygotowani na takie wyjście. Bratanica prezesa Prawa i Sprawiedliwości miała na sobie ciepłe spodnie, które swobodnie mogłaby założyć na narciarskie szaleństwo, do tego dobrała puchową kurtkę w kolorze czarnym.

W czapce uszance niczym Oleńka z "Potopu"

Postawiła też na odpowiednie obuwie, czyli zimowe beżowe buty w sportowym stylu, na grubszej podeszwie, co chroni przed zimnem. Do tej stylizacji dobrała czarną torebkę ze złotymi elementami. Ale nam najbardziej przypadła do gustu jej ciepła, futrzana czapka uszanka, w której Kaczyńska przypominała dosłownie Oleńkę z filmu „Potop”! Mały Stanisław także był odpowiednio przygotowany do pogody – miał ciepły kombinezon i wełnianą czapkę, podobnie jak mama, cały ubrany był na ciemno.

Prawniczce i chłopcu towarzyszyły dwa urocze pieski! Marta Kaczyńska nie zapomniała o tym, że takie maluchy muszą być ciepło ubrane. Dlatego pupilom założyła ciepłe, puchowe kurteczki, które ogrzewały ich ciałka. Jeden z nich miał granatowe ubranko, a drugi różowe. Oprócz spaceru wszyscy zajrzeli też do sklepu, by pooglądać gazetki dla najmłodszych. W czasie wyjścia Kaczyńska przystanęła również przed jedną z galerii sztuki, by zza szyby podziwiać obrazy. Może ma zamiar zakupić dzieło sztuki do swego mieszkania i rozgląda się za czymś ciekawym? Kto wie.

MARTA KACZYŃSKA