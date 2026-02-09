Dramatyczne chwile u Jerzego Antczaka. Najnowsze informacje po hospitalizacji

Niepokojące wieści o zdrowiu Jerzego Antczaka obiegły media w ostatnich dniach. Legendarny reżyser trafił do szpitala po groźnym upadku. Teraz głos zabrał jego syn i przekazał informacje, które uspokajają fanów.

Jerzy Antczak to postać absolutnie wyjątkowa w historii polskiej kinematografii. Twórca takich dzieł jak "Noce i dnie", nominowanych w 1977 roku do Oscara, od lat cieszy się ogromnym szacunkiem zarówno wśród widzów, jak i środowiska artystycznego. Ostatnie doniesienia na temat jego zdrowia zaniepokoiły jednak opinię publiczną, zwłaszcza że 96-letni reżyser od dawna prowadzi spokojniejsze życie, z dala od intensywnej pracy zawodowej.

Dramatyczne chwile u Jerzego Antczaka. Najnowsze informacje po hospitalizacji

Jerzy Antczak przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie po emigracji w latach 70. związał się z pracą akademicką i okazjonalnie realizował projekty filmowe. Do Polski wracał głównie z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych. W ostatnim czasie podróże stały się jednak dla niego coraz trudniejsze.

Szczególnie bolesnym doświadczeniem była śmierć jego żony, Jadwigi Barańskiej, z którą tworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiego kina. Aktorka zmarła w 2024 roku w wieku 89 lat. Choć planowano sprowadzenie jej prochów do Polski w symbolicznym terminie, lekarze i bliscy uznali, że stan psychiczny reżysera nie pozwalał mu na udział w tak emocjonalnym wydarzeniu.

Niedawno doszło do kolejnego trudnego momentu. Jerzy Antczak uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i trafił do szpitala. Krótką, ale bardzo poruszającą informację przekazał jego jedyny syn, Mikołaj Antczak. Lakoniczny wpis wystarczył, by wywołać falę niepokoju i lawinę komentarzy pełnych troski.

Na szczęście po kilku dniach rodzina postanowiła uspokoić opinię publiczną. Mikołaj Antczak poinformował, że jego ojciec przebywa obecnie w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie pozostaje pod stałą opieką lekarzy i fizjoterapeutów. Jak podkreślił, reżyser otrzymuje odpowiednie leczenie przeciwbólowe i systematycznie wraca do formy. Każdy kolejny dzień przynosi poprawę.

Tato jest w klinice rehabilitacyjnej. Dostaje lekarstwa na ból i fizyczną terapię. Każdego dnia jest lepiej. Mikołaj - czytamy w sieci. 

Dramatyczne chwile u Jerzego Antczaka. Najnowsze informacje po hospitalizacji
