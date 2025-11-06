Nie żyje Barbara Ptak. Bez niej „Noce i dnie” nie byłyby takie same. Jerzy Antczak żegna artystkę

Zmarła Barbara Ptak, jedna z najwybitniejszych polskich kostiumolożek, której talent i wrażliwość na zawsze odmieniły oblicze rodzimego kina i teatru. Miała 95 lat. Informacja o śmierci artystki poruszyła środowisko filmowe.

Artystka, która ubierała polskie kino

Barbara Ptak była legendą polskiej kostiumografii. Przez dekady tworzyła niezapomniane kreacje do filmów, spektakli teatralnych i operowych. Współpracowała z największymi reżyserami – oprócz Jerzego Antczaka także z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem czy Januszem Majewskim.

Jej projekty wyróżniały się precyzją, historyczną dbałością o detal i artystyczną fantazją. Dzięki niej postaci z polskich filmów zyskały niepowtarzalny charakter, a widzowie mogli zanurzyć się w autentycznym świecie przedstawionym. Aż cztery polskie filmy, przy których pracowała, zdobyły nominację do Oskara.

Barbara Ptak nie żyje: „Kochana Basiu, dziękuję ci za wszystko”

Barbara Ptak zmarła 5 listopada. Jako jeden z pierwszych wiadomość o jej śmierci przekazał Jerzy Antczak, reżyser legendarnego filmu „Noce i dnie”, z którym artystka współpracowała przy tworzeniu niezapomnianych kostiumów. Na swoim profilu zamieścił poruszające słowa pożegnania:

Odeszła Barbara Ptak. Wielka artystka. Noce i dnie oraz Dama kameliowa nie miałyby nigdy takiego wyrazu, gdyby nie twoje genialne kostiumy. Kochana Basiu, dziękuję ci za wszystko. Odpoczywaj w pokoju. Z miłością – Jurek.

Te słowa doskonale oddają, jak ogromny wpływ miała Barbara Ptak na polską kulturę i jak głęboko była ceniona przez twórców, z którymi współpracowała.

Pracowała z Wajdą, Polańskim, Kawalerowiczem

Największą sławę przyniosły jej kostiumy do filmu „Noce i dnie”, za które jest podziwiana zarówno przez krytyków, jak i kolejne pokolenia widzów. Artystka współtworzyła również wizualny świat takich klasyków jak „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy, „Lalka” Ryszarda Bera czy „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego. Barbara Ptak pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny, ale przede wszystkim – ogromny szacunek i wdzięczność środowiska, które zapamięta ją jako artystkę niezwykle wrażliwą, skromną i oddaną swojej pasji.

