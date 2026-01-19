„Noce i dnie” wracają na ekran. Netflix opowie historię Barbary i Bogumiła na nowo. Przebije dzieło Antczaka?

W centrum opowieści znajdzie się codzienne życie Barbary i Bogumiła Niechciców – ich małżeństwo, różnice charakterów, niespełnione marzenia i próby odnalezienia szczęścia w świecie pełnym ograniczeń. Twórcy podkreślają, że nie będzie to wyłącznie kostiumowa opowieść o dawnych czasach. Serial ma pokazywać uniwersalne konflikty, znane także współczesnym parom: zderzenie romantycznych oczekiwań z prozą życia, różne sposoby okazywania miłości i pytania o sens kompromisu w związku.

Barbara w centrum historii

Nowa ekranizacja „Nocy i dni” mocno akcentuje perspektywę Barbary – bohaterki niejednoznacznej, pełnej sprzeczności, emocjonalnej i nieprzewidywalnej. To portret kobiety rozdartej między pragnieniem wielkiej miłości a rzeczywistością, która zmusza ją do rezygnacji, poświęceń i trudnych wyborów. Barbara, dumna, ale zubożała szlachcianka, wychodzi za mąż nie z miłości, lecz z obawy przed samotnością. Jej mąż Bogumił – spokojny, pragmatyczny, spełniony w pracy – staje się dla niej jednocześnie oparciem i źródłem frustracji. Ich relacja, rozpisana na wiele lat wspólnego życia, ma być sercem serialu.

Za kamerą Kamila Tarabura

Reżyserką serialu została Kamila Tarabura, dla której będzie to kolejny projekt realizowany dla Netflixa. Twórczyni zapowiada emocjonalną, współczesną interpretację literackiego pierwowzoru – skupioną na micie romantycznej miłości i długofalowym budowaniu relacji. Serial ma opowiadać nie tylko o uczuciach, ale też o pracy nad związkiem, rezygnacjach i codziennych decyzjach, które z pozoru są drobne, a w dłuższej perspektywie kształtują całe życie.

Epicka historia w serialowej formie

„Noce i dnie” powstaną jako serial, co pozwoli twórcom rozłożyć historię na lata, pory roku i kolejne etapy życia bohaterów. Produkcja ma łączyć rozmach epickiej opowieści z intymnością codziennych doświadczeń – rozmów, sporów, cichych rozczarowań i chwil bliskości. Netflix kontynuuje tym samym strategię sięgania po klasyczne dzieła polskiej literatury i opowiadania ich na nowo. Po sukcesie „Znachora” i zapowiedzi serialowej adaptacji „Lalki”, „Noce i dnie” mają stać się kolejną próbą dialogu między tradycją a współczesną wrażliwością.

Most między pokoleniami

Twórcy zapowiadają, że serial będzie skierowany zarówno do widzów, którzy znają „Noce i dnie” z lektur szkolnych czy wcześniejszych ekranizacji, jak i do tych, którzy zetkną się z tą historią po raz pierwszy. To opowieść o miłości, rozczarowaniu i tęsknocie – tematach, które nie tracą aktualności niezależnie od epoki. Zdjęcia do serialu mają ruszyć wkrótce. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Galeria: „Noce i dnie” miały pogrzebać karierę Antczaka. Zamiast tego film podbił świat. Barańska miała nosa