Mikołaj "Bagi" Bagiński znów triumfuje! Tym razem zgarnął prestiżowy tytuł. To wiele dla niego znaczy

Warszawiaki 2025. Ogłoszono zwycięzców plebiscytu

Podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów 9. edycji plebiscytu Warszawiaki. Wydarzenie odbyło się we wtorek w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Ogłoszono tam zwycięzców w 12 kategoriach. W tym roku o tytuły walczyło aż 128 nominowanych. Głosowanie finałowe na stronie Warszawiaki.pl trwało od 5 lutego do 3 marca. Laureaci odebrali wyjątkowe nagrody zaprojektowane przez znanego grafika i autora plakatów Andrzeja Pągowskiego.

Mikołaj "Bagi" Bagiński Warszawiakiem Roku 2025

Najważniejszy tytuł - Warszawiaka Roku 2025 - zdobył influencer i przedsiębiorca Mikołaj "Bagi" Bagiński, który szczególną popularnością cieszy się wśród młodszych mieszkańców stolicy. Drugie miejsce zajęła działaczka społeczna Agnieszka Sikora, a trzecie przewodnik miejski Łukasz Ostoja-Kasprzycki.

Warto dodać, że Bagi ma za sobą bardzo intensywny czas. Kilka miesięcy temu wygrał program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W parze z Magdaleną Tarnowską zdobył wówczas Kryształową Kulę.

Poruszające słowa Bagiego po otrzymaniu nagrody

Tuż po odebraniu nagrody influencer zabrał głos ze sceny. Nie krył wzruszenia i podkreślił, jak ważne jest dla niego miasto, w którym dorastał.

Jestem super wdzięczny, że mogę taką nagrodę odbierać. Myślę, że tak naprawdę od młodego mógłbym się nazwać takim promotorem Warszawy. Jak miałem 12 lat, wyjechałem mieszkać na rok do Austrii, do Wiednia, ponieważ mój tata tam zaczął pracować. Po roku wróciłem do Warszawy i byłem osobą, która mówiła wszystkim swoim kolegom i koleżankom, jak byliśmy młodzi, że ta Warszawa naprawdę jest super, że cała Polska jest świetna, ale w szczególności Warszawa, gdzie się wychowałem. Wszyscy wtedy mówili, że nie, na pewno wszyscy wyjadą sobie mieszkać gdzieś tam za granicą, a ja mówiłem: "Wy jeszcze to docenicie". Naprawdę uważam, że Warszawa jest przepięknym miejscem do mieszkania.

Influencer zaznaczył również, że w swojej działalności internetowej - oprócz rozrywki - stara się przekazywać także ważne wartości. Na zakończenie Bagi podzielił się osobistą historią związaną z niedawną wizytą na programie "Taniec z Gwiazdami". Jak przyznał, ogromne wrażenie zrobiło na nim spotkanie z uczestniczką powstania warszawskiego.

Na koniec chciałbym jeszcze z tego miejsca powiedzieć taką historię. W niedzielę, będąc na "Tańcu z Gwiazdami", siedziałem obok pani Janiny Jankowskiej, która brała udział w powstaniu warszawskim. Pani Janina jest dla mnie niesamowicie inspirującą osobą, także z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym Warszawa jest taka piękna - i które poświęciły się, żebyśmy mogli właśnie być w tak fajnym miejscu.

Serdecznie gratulujemy!

