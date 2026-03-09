Monika Olejnik przyszła na galę z torebką wartą fortunę. To "perła" CHANEL za 160 tysięcy zł!?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-03-09 12:31

Gala O!lśnień ma taki klimat, że z jednej strony wypada mówić o kulturze, a z drugiej – wystarczy jeden detal na ściance i nagle wszyscy i tak gadają o czymś innym. W tym roku rolę "odwracacza uwagi" zagrała Monika Olejnik. I nie, nie chodzi o przemowę ani o kontrowersyjną stylizację od stóp do głów. Chodzi o torebkę, która wygląda jak biżuteria, a jej cena zapiera dech w piersiach.

Na żółtej ściance O!lśnień widać było sporo czerni, prostych garniturów i teatralnych min. Monika Olejnik też trzymała się ciemnej bazy (klasycznie), ale zrobiła jeden ruch, który robi różnicę: przewiesiła przez ramię torebkę wyglądającą jak gigantyczny sznur pereł zakończony dużą kulą. To jest ten typ dodatku, który nie pyta o zgodę. On po prostu wchodzi w kadr i mówi: teraz ja.

Pearl Necklace Minaudière od Chanel - dodatek wart fortunę

Jeśli ktoś próbował zgadnąć, co to dokładnie jest – internet już dawno to rozpracował. To nie jest przypadkowa perłowa listonoszka z sieciówki, tylko konkretny model CHANEL – Pearl Necklace Minaudière (w polskiej wersji strony opisany jako "Minaudiere w formie perłowego naszyjnika"). Marka określa produkt jako akcesorium, które "zaciera granicę między biżuterią a dodatkami" i przyznajmy: to się zgadza, bo dodatek nie wygląda jak normalna torebka, tylko jak biżuteryjna instalacja.

Marka nie podaje ceny za to cudo na swoich polskich oficjalnych stronach, ale w zagranicznych publikacjach pojawia się cena 40 950 dolarów. W przeliczeniu – kwota, która potrafi zepsuć humor szybciej niż zła recenzja.

Zobacz też: O!lśnienia 2026. Woźniak-Starak odsłoniła nogi w mikrominiówce, Ostaszewska założyła marynarkę wprost na ciało, a Olejnik błysnęła perłą

Olejnik i partner w czerni – ale oczy i tak uciekają na jedno

O!lśnienia zawsze przyciągają mocne nazwiska, a na jubileuszowej edycji na ściance było tłoczno. Monika Olejnik pojawiła się na gali z partnerem – oboje w czerni, elegancko i bez przebieranek. Tyle że przy takiej torebce reszta stylizacji robi się tłem, nawet jeśli jest dopracowana. Perły są duże, jasne, widoczne z daleka – i dokładnie dlatego fotografowie mają gotowy "punkt zaczepienia". Na tej gali było sporo mocnych stylizacji, ale jeśli chodzi o jeden detal, który robi całą opowieść i zostaje w pamięci – ta torebka wygrała. I koniec.

Perła wieczoru?

Najciekawsze jest to, że ten model ma w sobie coś przewrotnego. Perły kojarzą się z klasyką i elegancją i pewną skromnością, a tu dostajesz je w wersji XXL, prawie jak z kreskówki – tylko że z metką Chanel. To balansuje na granicy "wow" i "czy to już performance?", a na zdjęciach działa idealnie, bo aparat kocha duże formy i kontrasty. Olejnik nie musiała robić nic więcej. Na tle czerni i żółtej ściany taki dodatek jest jak neon. A ponieważ O!lśnienia to impreza, gdzie wszyscy i tak stoją w kolejce do zdjęcia, "perła" zrobiła najprostsze, najskuteczniejsze zadanie wieczoru – skradła kadry.

Polecany artykuł:

Monika Olejnik weszła w spódnicy, wyszła bez! Tak się skończyła wizyta w śródmi…
Gala Olśnienia 2026
Galeria zdjęć 39
Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONIKA OLEJNIK