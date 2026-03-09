Iza Miko mówi wprost o swoim życiu intymnym! Przerywa milczenie o macierzyństwie

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-09 12:17

Iza Miko zaskoczyła widzów szczerością. W trakcie show Polsatu wyjawiła, że marzy o tym, aby mieć dziecko. Po drugim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" aktorka w rozmowie z "Super Expressem" otwarcie opowiedziała o bardzo osobistych sprawach. Gwiazda nie ukrywa, że od lat mierzy się z trudnym tematem macierzyństwa i wciąż zastanawia się, czy zdąży zostać mamą.

Iza Miko wzruszyła widzów "Tańca z Gwiazdami"

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wielu emocji. Jednym z najbardziej poruszających momentów było nagranie poprzedzające występ Izy Miko, w którym artystka zdecydowała się opowiedzieć o swoich prywatnych doświadczeniach. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że decyzja o tak szczerym wyznaniu przed milionami widzów wcale nie była przypadkowa. Gwiazda uważa, że w świecie mediów społecznościowych zbyt często pokazuje się jedynie idealne życie, a o trudnych sprawach mówi się zdecydowanie za rzadko.

Iza Miko mówi wprost o swoim życiu intymnym!

Aktorka podkreśla, że decyzja o tak szczerym wyznaniu nie była przypadkowa. Jej zdaniem w mediach społecznościowych zbyt często pokazuje się wyłącznie idealne życie, pełne sukcesów i pięknych chwil. Tymczasem prawdziwe życie bywa znacznie bardziej skomplikowane. Dlatego postanowiła wykorzystać swoją popularność, aby zwrócić uwagę na temat, który dotyczy wielu kobiet, ale wciąż jest zbyt rzadko poruszany publicznie. W rozmowie z "Super Expressem" Iza Miko nie ukrywała, że sama od lat zmaga się z tym dylematem i chce zachęcić inne kobiety do większej świadomości własnego zdrowia i planowania przyszłości.

Generalnie jestem taką otwartą książką. Uważam, że trzeba się dzielić rzeczami trudnymi, z widzami i, powiedzmy, followersami i tak dalej, bo jest taka zawsze propaganda sukcesu, tak, jak ludzie oglądają nas na, właśnie, na socjalnych mediach, to im się wydaje, że wszystko jest takie kolorowe i tak dalej i nie widzą tego cierpienia czasami, czy trudnych momentów. I uważam, że to jest ważne, żeby się tym dzielić, więc ja bardzo chciałam się o tym udzielić, bo to jest coś, z czym ja zmagam się już od wielu lat, od wielu lat widziałam o tym i coś takiego. A szczególnie jeżeli chodzi o dzisiaj dzień kobiet. Myślę, że wiele kobiet o tym myśli, bo decydujemy się na dzieci coraz później, z różnych powodów. I uważam, że to jest ważne, żeby wiedzieć, ja wszystkim koleżankom mówię, słuchajcie, koniecznie przetestujcie swoje hormony, żebyście wiedziały, gdzie stoicie, dlatego, żeby, jeżeli się chcecie być matkami, żeby o tym wiedzieć. I ja się też zrobiłam, ja to zrobiłam w jakimś ostatniej chwili i też nie wiem, czy już nie będzie za późno dla mnie, a ja jestem osobiście odpowiedzialna za przynajmniej pięć różnych ciąż i dzieci, dlatego że przez ostatnie lata właśnie mówiłam koleżankom o tym i one wszystkie mówię, dziękuję ci. To jest coś pięknego. Ja uważam, że dla wielu kobiet, nie dla wszystkich oczywiście, to bycie matką, to jest taka część doświadczenia bycia kobietą. I wiem, że dla mnie to będzie na pewno coś wspaniałego, bo ja to już czuję w swoich kościach. A ponieważ wierzę, że jak naprawdę czujemy to w sercu, to potem to zmanifestujemy, to tak staram się właśnie robić, żeby to czuć i wiem, że doświadczę bycia matką. Czy tak, czy tak - mówi nam Iza Miko.

W dalszej części rozmowy aktorka zwróciła uwagę, że coraz więcej kobiet świadomie planuje macierzyństwo i korzysta z nowych możliwości medycznych. Iza dodała, że teraz szuka partnera, z którym mogłaby założyć rodzinę.

Tak, tak. No też w Polsce to jest refundowane, co jest fantastyczne, np. proces zamrażania jajeczek jest refundowany i to jest, uważam, że wow, bo ja takiej opcji nie miałam w Stanach i to w ogóle to jest chyba nowa rzecz, czy jeszcze nie wiem, jak długo będzie, więc też nie chcę się do końca wypowiadać, ale wiem, że wiele kobiet właśnie korzysta z tego i to jest fantastyczne, bo jeżeli ma, jest taka opcja, dla mnie jest bardzo ważne, żeby znaleźć partnera, z którym będę miała jakby te same wartości i wychowamy to dziecko razem. Natomiast, dlatego tak długo mi to zajmuje, jakby żeby zdecydować na dziecko - wyjawiła nam Iza.

Na koniec rozmowy padło jeszcze pytanie o to, czy gwiazda nie jest zbyt wymagająca wobec potencjalnych partnerów.

Nie, no ja po prostu wiem, że będę wiedzieć, jak to jest, jak to będzie ten człowiek i ten moment, to będę wiedzieć, ale i to wtedy się szybciej potoczy - wyjawiła nam Miko.

Rozmawiała Julita Buczek

