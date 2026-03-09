Kazik Staszewski gościnnie! Oto najsłynniejsze współprace lidera Kultu

2026-03-09 13:00

Kazik Staszewski to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rockowej. Artysta od lat już stoi na czele legendarnej formacji Kult, działa także w innych projektach muzycznych, a do tego nagrywa w ramach kariery solowej. Na tym jednak nie koniec - Kazik nie boi się podejmować licznych współprac! Oto, z kim Staszewski połączył siły.

Chyba ciężko dziś w Polsce o osobę, której zupełnie nic nie powiedziałoby imię i nazwisko Kazik Staszewski. Muzyk urodził się w Warszawie 12 marca 1963 roku jako syn Krystyny, która pracowała jako technik budowlany w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawa Wschód, oraz Stanisława - architekta, ale także uznanego w naszym kraju barda i poety.

Kazik szybko zainteresował się muzyką, początkowo stawiając na brzmienia brytyjskie, a do grona jego ulubionych zespołów należeli m.in. Pink Floyd, Black Sabbath czy Led Zeppelin. Z czasem największy wpływ na Staszewskiego zaczął mieć punk rock, ale obojętny nie był mu także funk i rap - w końcu to Kazika zwykło się nazywać pierwszym polskim raperem!

Przełom w karierze Kazika Staszewskiego nastąpił w końcu w 1979 roku. To wtedy dołączył on do zespołu początkowo działającego jako Poland, a który w końcu zmienił nazwę na Kult. Zespół, który dziś cieszy się statusem jednego z najważniejszych dla szeroko pojmowanej polskiej muzyki rockowej, zadebiutował oficjalnie w 1986 roku za sprawą podwójnego singla Piloci/Do Ani.

Kazik Staszewski solo, projekty poboczne i gościnne współprace!

Kult to jednak nie wszystko! W samym 1991 roku Staszewski powołał do życia projekt Kazik na Żywo i wydał debiutancki autorski album, zatytułowany Spalam się. W kolejnych latach artysta nie zwalniał tempa, wydając (stan na 2026 rok) jeszcze dziewięć kolejnych solowych wydawnictw. Na ten moment wciąż najbardziej aktualnym pozostaje głośna Zaraza z 2020 roku.

Kazik Staszewski od lat jest także częścią bardzo dobrze znanych na rodzimym rynku projektów El Dupa oraz Kazik & Kwartet ProForma. To z ostatnią z wymienionych formacji artysta nagrał swój nadal najbardziej aktualny album - mowa o Po moim Trupie, wydanym we wrześniu 2024 roku.

Gdzieś w tle działalności z Kultem, kariery solowej i pobocznych muzycznych projektów, Kazik znajduje czas na to, aby wziąć gościnny udział w nagraniach u kolegów i koleżanek po fachu. Z kim współpracował Staszewski? Sprawdź w galerii!

