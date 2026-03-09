Burza po odpadnięciu Małgorzaty Potockiej z "Tańca z Gwiazdami". W sieci zawrzało: "Przestaję oglądać ten program"

Odpadnięcie Małgorzaty Potockiej z "Tańca z Gwiazdami" dla wielu widzów okazało się sporym zaskoczeniem. Aktorka dopiero zaczynała swoją przygodę z tanecznym show, a część fanów była przekonana, że zobaczą ją w programie znacznie dłużej.

W komentarzach pod postami programu "Taniec z Gwiazdami" na Facebooku pojawiło się wiele emocjonalnych wpisów. Niektórzy internauci wprost przyznawali, że wyniki głosowania widzów mocno ich rozczarowały.

Przestaję oglądać ten program. Żadnych szans nie mają osoby, które nigdy nie zetknęły się z tańcem. Jury nie pomaga. Wygrywają influencerki bądź zawodowe tancerki. Kiedyś był to program wartościowy - każdy był równy

- napisała jedna z widzek.

Zobacz także: Małgorzata Potocka odpadła z "Tańca z Gwiazdami" i mówi wprost, co mogło ją pogrążyć

Inna osoba zwróciła uwagę, że - jej zdaniem - aktorka poradziła sobie na parkiecie lepiej niż część uczestników, którzy nadal pozostają w rywalizacji.

Jak dla mnie pani Małgosia tańczyła o niebo lepiej niż Natsu. No cóż, trudno.

Widzowie stanęli w obronie Małgorzaty Potockiej. Burza w komentarzach

Wśród komentarzy nie zabrakło również głosów, które stanowczo broniły Małgorzaty Potockiej. Internauci podkreślali jej energię, odwagę i dystans do siebie, zwracając uwagę na to, że udział w tak wymagającym programie to duże wyzwanie.

Najłatwiej skrytykować i wylać wiadro pomyj. Że starsza? I co z tego. Duchem na pewno ma 35–40 lat i ma pełne prawo korzystać z życia. Dyplomowana aktorka z dużym doświadczeniem

- napisał jeden z internautów.

Nie przegap: Maserak zawiódł się na Potockiej. Rafał nie owijał w bawełnę

Część widzów zwracała też uwagę na repertuar taneczny, z którym musiała zmierzyć się aktorka. Ich zdaniem dobór choreografii mógł utrudnić jej walkę o pozostanie w programie.

Dlaczego pani Małgorzata dostała dwa razy z rzędu szybkie tańce latino? Powinna w drugim odcinku tańczyć standard. Moim zdaniem powinna odpaść Natalia. Jeśli z tak słabym tańcem zajdzie do finału, to będzie bardzo niesprawiedliwe

- stwierdził inny z komentujących.

Krytyczne komentarze pod adresem innych uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Dyskusja szybko przeniosła się także na innych uczestników programu. W komentarzach wielokrotnie pojawiało się nazwisko influencerki Natsu, która – zdaniem części widzów – powinna była znaleźć się wśród zagrożonych par.

Natsu może spać spokojnie. Z tygodnia na tydzień i tak przepchną ją naiwne małolaty głosujące na swoją ‘idolkę’

- napisał jeden z użytkowników.

Inni komentujący wskazywali zupełnie inne osoby, które - ich zdaniem - nie prezentują się najlepiej na parkiecie.

Szkoda. Miałam nadzieję, że odpadnie Kamil - beznadziejny, sztywny tancerz w garniturze. Para, która odpadła, była o wiele lepsza niż ta, która została

- stwierdziła fanka programu.

Prawdziwa gwiazda odpadła, a to przecież "Taniec z Gwiazdami". Teraz gwiazdami pozostali tancerze. Reszty nie znam i przestaję oglądać

- napisał jeden z internautów.

Pojawiły się jednak także głosy bardziej wyważone, wskazujące, że wynik mógł być sprawiedliwy.

Moim zdaniem pan Kędzierski powinien odpaść jako pierwszy, ale z tych zagrożonych par pani Małgorzata i Mieszko słusznie odpadli i jest to sprawiedliwy wybór. Kamil jeszcze jak popracuje nad tańcem i ramą, to będzie dobrze

- ocenił inny widz.

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał ogromne emocje wśród fanów. A czy Waszym zdaniem Małgorzata Potocka słusznie odpadła z programu?

56

Ogromne poświęcenie Małgorzaty Potockiej. Dla "Tańca z gwiazdami" musiała zrezygnować z "Barw szczęścia"