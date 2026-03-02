Maserak zawiódł się na Potockiej. Rafał nie owijał w bawełnę

Rafał Maserak, juror najnowszej edycji "Taniec z Gwiazdami", w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że pierwszy odcinek programu pozostawił go nieco rozczarowanego. Chodzi o występ Małgorzaty Potockiej, którą jeszcze na ramówce Polsatu określił mianem "czarnego konia"sezonu.

Rafał Maserak zawiedziony Małgorzatą Potocką. Liczył, że będzie ogień, a tu klops!

Potocka to czarny koń "Tańca z Gwiazdami"? Nie tym razem!

Premiera nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" przyniosła emocje i widowiskowe występy. Widzowie mogli obserwować zarówno młode talenty, jak i doświadczone gwiazdy. Jedną z najbardziej oczekiwanych uczestniczek była Małgorzata Potocka. Już podczas ramówki Polsatu Rafał Maserak przewidywał, że może być czarnym koniem sezonu, zachwycając swoją charyzmą i energią. Tymczasem pierwszy występ pokazał, że rzeczywistość nie do końca spełniła jego oczekiwania.

Maserak zawiódł się na Potockiej. Rafał nie owijał w bawełnę

Juror podkreśla, że jego spostrzeżenia nie są krytyką, lecz raczej refleksją doświadczonego obserwatora. Maserak liczy, że w kolejnych odcinkach uczestniczka w pełni uwolni swoją charyzmę i pewność siebie, pokazując widzom, dlaczego już wcześniej była typowana na czarnego konia sezonu. Jego zdaniem pierwsze występy często nie oddają całego talentu uczestników, a Potocka dopiero zaczyna swoją taneczną przygodę.

Mi dzisiaj tego zabrakło. Dzisiaj zabrakło tej Małgosi Potockiej z konferencji prasowej, gdzie wyszła po prostu jak petarda - wystrzeliła z uśmiechem, z radością. Dzisiaj mi tego trochę brakowało. Też może tak sobie to tłumaczę, że tutaj już musiała zatańczyć schemat choreograficzny i może to też ją zblokowało. Nie wiem, no zobaczymy może drugi odcinek, liczę na to... - mówi nam Rafał Maserak.

Zdaniem jurora Potocka ma ogromny potencjał sceniczny i tylko kwestia czasu, aż w pełni go wykorzysta. Pierwszy odcinek, choć pełen emocji, nie zawsze pozwala uczestnikom pokazać wszystko, co potrafią. Dla takich osób jak Potocka to dopiero początek drogi, podczas której rośnie pewność siebie i energia sceniczna.

Będą oczywiście zaraz nagłówki, ale myślę, że zobaczymy większą energię i większą siłę, którą nam na konferencji Małgorzata pokazała - mówi "Super Expressowi" Maserak.

