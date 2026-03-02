Pierzasty kuperek chudziutkiej Demi Moore i dekoltowe zatrzęsienie na Actor Awards 2026. Pomysłowo?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-03-02 11:57

The Actor Awards 2026 to jeden z ostatnich przystanków przed Oscarami, które zostaną rozdanie już w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. Gwiazdy dwoją się i troją promując swoje filmy i siebie oczywiście na wszystkich możliwych czerwonych dywanach. Ostatnia gala to seksowne, opięte kreacje i głębokie dekolty. Zobaczcie kto wypadł najgorzej, a kto najlepiej w naszej galerii!

The Actor Awards 2026 (SAG Awards): Kto błyszczał na czerwonym dywanie?

The Actor Awards 2026, czyli dawne SAG Awards, zostały rozdanie w nocy z 1 na 2 marca. Ponieważ jesteśmy w gorącym sezonie Oscarowym, a najważniejsze nagrody filmowe zostaną rozdanie już za dwa tygodnie, gwiazdy nominowanych produkcji dwoją się i troją promując podbić kolejne czerwone dywany i kolekcjonują po drodze kolejne nagrody. Kto popisał się tym razem, a kto niekoniecznie?

Do najlepiej ubranych na gali należy z pewnością zaliczyć Teyanę Taylor, która od zagrania w "Jedna bitwa po drugiej" konsekwentnie pnie się w górę i podbija kolejne ścianki. Gwiazda uwielbia oryginalne kreacje, które podkreślają jej wysportowane ciało i tym razem nie było inaczej. Opięta do granic możliwości suknia składała się z posągowej spódnicy z cekinów i gorsetu z patch-workowym deseniem, imitującego nagie ciało. Całość utrzymana w srebrno-szarych tonacjach zdecydowanie wyróżniła ją na tle innych.

Zobacz również: Co to ma być? Tak Teyana Taylor stawiła się na rozdaniu Grammy 2026. Wszystkie oczy patrzyły na to samo

Bardzo szczupła Demi Moore 

Kolejną wspaniałą kreację zaprezentowała Demi Moore, o której ostatnio było głośno głównie ze względu na drastyczną utratę wagi. Aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w opiętej, czarnej sukni z deseniem krokodyla i pierzastą, potężną konstrukcją z tyłu. Suknia domu mody Schiaparelli była niezwykle zjawiskowa i zabierała sporo miejsca, ale warto było. Tylko jak ona usiadła!?

Zobacz również: Złote Globy 2025. Zwycięzcy i polskie wątki. Poruszające przemówienie Demi Moore

Piękną, czarno-białą klasykę zaprezentowała odbierająca statuetkę za najlepszy występ aktorki w roli pierwszoplanowej Jessie Buckley. „Hamnet” w tym sezonie triumfuje na większości rozdań nagród, nic więc dziwnego, że Jessie musiała się dobrze przygotować. Czarna sukienka z bogatym, białym bolero wyglądała fantastycznie w połączeniu z jej czerwoną szminką.

Głębokie dekolty na SAG Awards. Przesada?

Na bardzo głębokie dekolty postawiły z kolei powracająca ostatnio na salony Gwyneth Paltrow i gwiazda serialu "Kocham LA" Odessa A'zion. Ta druga wybrała wyjątkowo ciekawą stylizację, która składała się z tysiąca misternie ułożonych frędzelków w kolorze głębokiego granatu. Zamiast sukienki - z materiału przypominające włóczkę stworzono kombinezon. Gwyneth z kolei postawiła na klasyczną czerń i koronki

Zobacz również: Słoneczny Paltrow! Boska Gwyneth pokazała półnagie ciało. 52-latka wygląda obłędnie

Dekolt to pępka w kreacji przypominającej koszulę nocną wybrała też Jena Ortega, a żeby podbić "bieliźniany" charakter stylizacji dodała szare pończochy i czarne "striper-hills". Akurat szare pończochy przypominające skarpety mogłaby zostawić w domu...

Kto zachwycił, a kto niekoniecznie? Zobaczcie w naszej galerii pod tekstem

The Actor Awards 2026
Galeria zdjęć 100
Sebastian Fabijański nie zaprosi synka na widownię. Wyjawił nam dlaczego
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DEMI MOORE
GWYNETH PALTROW