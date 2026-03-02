Pierzasty kuperek chudziutkiej Demi Moore i dekoltowe zatrzęsienie na Actor Awards 2026. Pomysłowo?

The Actor Awards 2026 (SAG Awards): Kto błyszczał na czerwonym dywanie?

The Actor Awards 2026, czyli dawne SAG Awards, zostały rozdanie w nocy z 1 na 2 marca. Ponieważ jesteśmy w gorącym sezonie Oscarowym, a najważniejsze nagrody filmowe zostaną rozdanie już za dwa tygodnie, gwiazdy nominowanych produkcji dwoją się i troją promując podbić kolejne czerwone dywany i kolekcjonują po drodze kolejne nagrody. Kto popisał się tym razem, a kto niekoniecznie?

Do najlepiej ubranych na gali należy z pewnością zaliczyć Teyanę Taylor, która od zagrania w "Jedna bitwa po drugiej" konsekwentnie pnie się w górę i podbija kolejne ścianki. Gwiazda uwielbia oryginalne kreacje, które podkreślają jej wysportowane ciało i tym razem nie było inaczej. Opięta do granic możliwości suknia składała się z posągowej spódnicy z cekinów i gorsetu z patch-workowym deseniem, imitującego nagie ciało. Całość utrzymana w srebrno-szarych tonacjach zdecydowanie wyróżniła ją na tle innych.

Zobacz również: Co to ma być? Tak Teyana Taylor stawiła się na rozdaniu Grammy 2026. Wszystkie oczy patrzyły na to samo

Bardzo szczupła Demi Moore

Kolejną wspaniałą kreację zaprezentowała Demi Moore, o której ostatnio było głośno głównie ze względu na drastyczną utratę wagi. Aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w opiętej, czarnej sukni z deseniem krokodyla i pierzastą, potężną konstrukcją z tyłu. Suknia domu mody Schiaparelli była niezwykle zjawiskowa i zabierała sporo miejsca, ale warto było. Tylko jak ona usiadła!?

Zobacz również: Złote Globy 2025. Zwycięzcy i polskie wątki. Poruszające przemówienie Demi Moore

Piękną, czarno-białą klasykę zaprezentowała odbierająca statuetkę za najlepszy występ aktorki w roli pierwszoplanowej Jessie Buckley. „Hamnet” w tym sezonie triumfuje na większości rozdań nagród, nic więc dziwnego, że Jessie musiała się dobrze przygotować. Czarna sukienka z bogatym, białym bolero wyglądała fantastycznie w połączeniu z jej czerwoną szminką.

Głębokie dekolty na SAG Awards. Przesada?

Na bardzo głębokie dekolty postawiły z kolei powracająca ostatnio na salony Gwyneth Paltrow i gwiazda serialu "Kocham LA" Odessa A'zion. Ta druga wybrała wyjątkowo ciekawą stylizację, która składała się z tysiąca misternie ułożonych frędzelków w kolorze głębokiego granatu. Zamiast sukienki - z materiału przypominające włóczkę stworzono kombinezon. Gwyneth z kolei postawiła na klasyczną czerń i koronki

Zobacz również: Słoneczny Paltrow! Boska Gwyneth pokazała półnagie ciało. 52-latka wygląda obłędnie

Dekolt to pępka w kreacji przypominającej koszulę nocną wybrała też Jena Ortega, a żeby podbić "bieliźniany" charakter stylizacji dodała szare pończochy i czarne "striper-hills". Akurat szare pończochy przypominające skarpety mogłaby zostawić w domu...

Kto zachwycił, a kto niekoniecznie? Zobaczcie w naszej galerii pod tekstem

100